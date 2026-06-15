חדשות טובות למשק: האינפלציה בבלימה; ירידה במחירי הדיור

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי 2026 ב-0.3% בהשוואה לחודש אפריל, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. למרות הירידה החודשית, בשנים עשר החודשים האחרונים רשם המדד עלייה מצטברת של 1.9%.

בין ירידות המחירים הבולטות החודש נרשמו סעיפי התחבורה (2.7%-) והריהוט, בעוד שסעיפי ההלבשה, התרבות והדיור הציגו עליות. בשוק השכירות נרשמה התייקרות משמעותית, כאשר שוכרים שחידשו חוזה שילמו 2.5% יותר, ואילו שוכרים חדשים ספגו זינוק של 6.8%.

במקביל, מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה החודש ב-0.6% (וב-3.5% בשנה האחרונה), בעיקר בשל זינוק של 5.3% בשכר העבודה בענף.

בדומה למדד המחירים לצרכן, גם מדד מחירי הדירות (שאינו חלק מהמדד הכללי) רשם ירידה חודשית של 0.3% (במהלך מרץ-אפריל 2026). בפילוח מחוזי חודשי נרשמו ירידות חדות בירושלים (2.0%-) ובחיפה (1.9%-), לעומת עליות קלות במרכז ובתל אביב.

בהשוואה שנתית, מחירי הדירות בישראל ירדו ב-1.3%, כאשר מדד הדירות החדשות רשם ירידה שנתית חדה עוד יותר של 3.9%. תמונה שנתית זו מציגה ירידות במחוזות המרכז, תל אביב, חיפה והדרום, ומנגד עליות במחוזות הצפון וירושלים.