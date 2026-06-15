לאחר ביטול הסנקציות על יו"ש: רה"מ סלובניה נפגש עם יוסי דגן

פגישה מדינית בעלת משמעות מיוחדת התקיימה בלובליאנה, בירת סלובניה, כאשר ראש ממשלת סלובניה הנכנס, יאנז יאנשה, הזמין לפגישה רשמית את ידידו הותיק: ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

הפגישה התקיימה ימים ספורים לאחר שיאנשה נכנס לתפקידו, ונחשבת לאחת הפגישות המדיניות הראשונות שקיים כראש ממשלה. היא נערכה לאחר שורת החלטות דרמטיות שקיבלה הממשלה החדשה בסלובניה, ובהן ביטול החרם על יבוא סחורות מיהודה ושומרון, ביטול אמברגו הנשק על ישראל והחלטות נוספות. דגן ויאנשה מקיימים קשר רציף בשנים האחרונות, ולאחר הבחירות האחרונות בסלובניה נפגשו השניים בלובליאנה עוד בטרם הרכבת הממשלה החדשה. וכן קיימו פגישות וסיורים בשומרון ובבירה הסלובנית.

יוסי דגן וראש ממשלת סלובניה - מועצה אזורית שומרון יוסי דגן וראש ממשלת סלובניה | צילום: מועצה אזורית שומרון 10 10 0:00 / 0:32

סלובניה נחשבה עד לפני כחודש לאחת המדינות העוינות ביותר לישראל לצד ספרד ואירלנד. בחודש מאי לפני שנה הכירה ממשלת סלובניה רשמית במדינה פלסטינית ובקיץ אסרה באופן חסר תקדים על ייבוא מיישובים יהודיים ביהודה ושומרון ועל סחר נשק עם ישראל.

סלובניה היא המדינה הראשונה באירופה שקיבלה החלטת חרם רשמית כזו. כעת, עם כניסתו של יאנשה לתפקיד, מסתמן שינוי חד במדיניות החוץ של המדינה כלפי ישראל וכלפי ההתיישבות ביהודה ושומרון.

בפגישה הודה יוסי דגן לראש הממשלה ואמר: "תודה רבה, על הפגישה החשובה. עליך לדעת שכל עם ישראל מעריך אותך, ובעיקר החלוצים הבונים את יהודה ושומרון. אנחנו עומדים יחד, אנחנו מרגישים את הלב שלך ואנחנו חולקים את אותם הערכים, יש לנו אותה משימה, ואנחנו יחד כדי להגשים אותה. ברכות מכל האנשים ביהודה ושומרון, מכל האנשים בישראל, אנחנו מקווים להצלחתך, ואנחנו נעשה זאת יחד".

ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה השיב לדגן ואמר: "תודה רבה לך. שאלוהים יברך את תושבי יהודה ושומרון. מי ייתן ותאריך ימים החברות בין ישראל לסלובניה".