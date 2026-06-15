32 שנים למלך האריות: עשרה דברים שלא ידעתם על הסרט

לכבוד חגיגות היציאה שלו לאקרנים, הנה 10 עובדות מרתקות מאחורי הקלעים של היצירה, כולל כמה דברים שכנותר סוד במשך שנים:

1. הוא נחשב ל"פרויקט ב'" של דיסני

בזמן שהסרט הופק, אולפני דיסני עבדו במקביל על "פוקהונטס". המנהלים והאנימטורים הבכירים באולפנים היו בטוחים ש"פוקהונטס" יהיה הלהיט הענק והיוקרתי יותר (זה שיזכה באוסקר), בעוד ש"מלך האריות" נחשב לניסוי סיכון נמוך שניתן לאנימטורים צעירים או פחות מוכרים. התוצאה? "מלך האריות" הפך לאחד הסרטים המרוויחים בהיסטוריה, בזמן שפוקהונטס זכה להצלחה בינונית בהרבה.

2. "העולם המלך" – השם המקורי שלא שרד

בשלבי הפיתוח הראשונים, הסרט בכלל נקרא "מלך הג'ונגל" (King of the Jungle). ההפקה כבר הייתה בעיצומה כשהצוות הבין טעות גאוגרפית קלה: אריות לא חיים בג'ונגל, אלא בסוואנה הפתוחה. השם שונה במהירות ל-"The Lion King".

3. בהשראת שייקספיר והתנ"ך

התסריט של הסרט לא התבסס על אגדת עם קיימת (בשונה מרוב סרטי דיסני עד אז), אלא נכתב כסיפור מקורי. הכותבים שאבו השראה עצומה מהטרגדיה של שייקספיר "המלט" (נסיך שאביו המלך נרצח על ידי דודו הקנאי), לצד אלמנטים מסיפוריהם התנ"כיים של משה ויוסף.

4. שאגות האריות בסרט? אלו בכלל טיגריסים

כשהסאונדמנים של דיסני ניסו להקליט שאגות אריות אמיתיות, הם גילו שהן פשוט לא נשמעות מספיק קולנועיות ומפחידות בשביל רמקולים של אולם קולנוע. הפתרון: רוב השאגות העוצמתיות של מופאסה וסקאר בסרט הן למעשה שילוב של שאגות טיגריסים ואפקטים קוליים מיוחדים של השחקן והאמן פרנק וולקר.

5. סצנת המנוסה (The Stampede) לקחה 3 שנים

הסצנה המצמררת שבה עדר הגנו שוטף את הוואדי (ומביאה למותו של מופאסה) נמשכת דקות ספורות על המסך, אך הפקתה ארכה קרוב ל-3 שנים! האנימטורים נאלצו לכתוב תוכנת מחשב חדשנית לחלוטין באותם ימים כדי לגרום למאות חיות לרוץ יחד מבלי להתנגש זו בזו בצורה לא טבעית.

6. השיר "Hakuna Matata" כמעט לא נולד

בגרסאות המוקדמות של התסריט, לטימון ופומבה היה שיר אחר לגמרי שעסק באכילת חרקים. צוות הכותבים הרגיש שזה לא מספיק חזק. לאחר מסע מחקר באפריקה, הם חזרו עם הביטוי הסוואהילי "האקונה מטאטה" (אין דאגות). אלטון ג'ון חשש בהתחלה שהשיר יהפוך לבדיחה, אך הוא הפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם דיסני אי פעם.

7. הפתיח המקורי היה אמור להיות דיאלוג

במקור, הסרט היה אמור להיפתח במונולוג ארוך שמסביר את הפוליטיקה של צוק התקווה. אבל כשהבמאים שמעו את הלחן של האנס צימר והשירה של לב קו (Lebo M) לשיר "מעגל החיים" (Circle of Life), הם נדהמו כל כך שהם החליטו למחוק את כל הדיבורים. הם ערכו את הפתיח הויזואלי המפורסם רק לפי קצב המוזיקה – והשאר היסטוריה.

8. נשיקת האהבה שנמחקה (וחזרה)

השיר הרומנטי "ברקע יש אהבה" (Can You Feel the Love Tonight) כמעט נחתך מהסרט על ידי ג'פרי קצנברג (ראש מחלקת האנימציה של דיסני דאז), שחשב שהוא מאט את הקצב. אלטון ג'ון נלחם על השיר, סירב לוותר והצהיר שזה השיר הכי טוב שכתב לסרט. קצנברג השתכנע, השיר נשאר – ואפילו קטף את פרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר.

9. צבועים זועמים ותביעה משפטית

כדי לאייר את הצבועים בסרט בצורה אמינה, דיסני הביאו לאולפנים חוקרי צבועים מאוניברסיטת ברקלי. אחד החוקרים כעס כל כך על הדרך שבה הסרט הציג את הצבועים כ"רעים, טיפשים ומרושעים" (מה שלטענתו פוגע במאמצי השימור שלהם בטבע), שהוא ניסה לתבוע את דיסני על הוצאת דיבה נגד בעלי חיים!

10. ההישג ההיסטורי: מלך האנימציה המסורתית

עד היום, יותר מ-30 שנה מאז שיצא, "מלך האריות" מחזיק בתואר סרט האנימציה המצוירת ביד (דו-מימד) המצליח ביותר בכל הזמנים. בעידן שבו כמעט כל הסרטים מופקים באנימציית תלת-מימד ממוחשבת (כמו פיקסאר), היצירה הזו נותרה פסגת האמנות הקלאסית של דיסני.