אחרי ההישג הגדול: הצעד הבא של עופר וינטר

ימים ספורים לאחר שהציג לראשונה את "עצומת ההכרעה" שלו, תא"ל במיל' עופר וינטר, מתחיל לפעול באופן מעשי בשטח ויקיים בזמן הקרוב שורה של חוגי בית בכל רחבי המדינה. המטרה המרכזית של המהלך היא לייצר פלטפורמה להצגת תפיסתו האסטרטגית, בעודו בוחן את צעדיו הבאים בזירה הציבורית והפוליטית.

היציאה לשטח מגיעה על רקע הצלחה משמעותית עבור וינטר, שרשם הישג יוצא דופן כאשר הצליח לגייס תוך שבועיים וחצי בלבד את חתימתם של למעלה מעשרת אלפים אזרחים שתמכו בפומבי בקריאתו.

דרישה למהפך אסטרטגי

היוזמה שמוביל וינטר נולדה במטרה ליצור לחץ ציבורי אפקטיבי על ראשי מערכת הביטחון ועל הקברניטים בדרג המדיני. המהלך קורא לשינוי תפיסתי עמוק ויסודי בכל הנוגע לניהול המערכות הדו-חזיתיות בעזה ובלבנון, מתוך הבנה שהמצב הקיים דורש חישוב מסלול מחדש.

ההיענות המהירה של אלפי החותמים לעצומה מדגישה את התמיכה הציבורית הרחבה שצוברת משנתו של וינטר, ומראה כי קהלים רבים מזדהים עם הביקורת שלו על הניהול הנוכחי של המלחמה.

סוף לעידן המגננה והסבבים

במסמך העקרונות שפרסם, מותח וינטר ביקורת על הדפוסי המבצעיים המוכרים של השנים האחרונות. הוא קורא לחדול לאלתר מניהול המערכה באמצעות "סבבי לחימה" מוגבלים ומדיניות המבוססת על תגובה לצעדי האויב.

במקום זאת, מציע וינטר מעבר חד ליוזמה התקפית מוחצת ורציפה במטרה להביא להכרעה ברורה של האיומים. סדרת המפגשים הקרובה בבתיהם של תומכיו צפויה להוות עבורו יריית פתיחה משמעותית לבניית בסיס כוח ציבורי, שעשוי ללוות אותו בהמשך הדרך לחשבון הפוליטי.