76 שנה בלי מקווה: הקרב המשפטי שהסתיים השבוע בבית אלעזרי

שלוש שנים אחרי תחילת הקרב המשפטי, נחנך השבוע בבית אלעזרי מקווה הטהרה הראשון בתולדות המועצה האזורית ברנר.

במשך שנים ניסו תושבים לקדם הקמת מקווה בתחומי המועצה, אך נתקלו בהתנגדויות מצד גורמים ותושבים שטענו כי הדבר ישנה את אופיו של היישוב, המחלוקת הגיעה בסופו של דבר לבית המשפט.

פסק הדין התקדימי

המהפך הגיע בשנת 2023, כאשר שופט בית המשפט המחוזי מרכז, רמי אמיר, קבע בפסק דין כי חופש הדת הוא זכות יסוד חוקתית וכי עצם הקמת מקווה אינה מהווה כפייה דתית.

בפסק הדין דחה בית המשפט את הטענה שלפיה הקמת המקווה תפגע בצביונו החילוני של היישוב, וקבע כי מדובר בחלק מהיכולת לקיים חיים משותפים המכבדים גם את צרכיהם של תושבים המבקשים לחיות על פי אמונתם.

פסק הדין סלל את הדרך לקידום הפרויקט, שהוקם בהשקעה של כשלושה מיליון שקלים בשיתוף המשרד לשירותי דת, המועצה האזורית והוועד המקומי.

סוף למאבק

במשרד לשירותי דת הגדירו את חנוכת המבנה כרגע היסטורי עבור המועצה, שבה לא פעל עד היום מקווה ציבורי.