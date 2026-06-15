סם הרגעה נמצא בדמם של פעוטות שצרכו מחית פירות

חשד לאירוע חמור בירושלים: המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בימים האחרונים בחקירה אפידמיולוגית ופלילית, בעקבות מספר מקרי אשפוז של פעוטות שבדמם נמצאו שאריות של חומרי הרדמה והרגעה. כך חשף נוב ראובני ב'כאן חדשות'.

לפחות שלושה פעוטות אושפזו בבית החולים הדסה עין כרם לאחרונה ובחודש שעבר, כשהם סובלים מאפאטיות וחולשה. בבדיקות הדם שלהם התגלו שאריות של בנזודיאזפינים – חומרים המשמשים בתרופות מרשם למבוגרים כמו קלונקס ווליום. לאחר השגחה, הפעוטות שוחררו לביתם.

מפרטי החקירה עולה כי הפעוטות צרכו לפני אשפוזם מחיות מזון לתינוקות של חברת "פרינוק", שנרכשו כמוצרים בודדים בסניפים שונים של רשת "זול ובגדול" בעיר. בשלב זה מדגישים ברשויות כי לא ניתן לקבוע בוודאות אם קיים קשר ישיר בין המוצר למקרה, וכל כיווני החקירה נבדקים.

משרד הבריאות קורא להורים שילדיהם צרכו את המוצר לשים לב לשינויים בהתנהגות כמו ישנוניות או תשישות, ולפנות לרופא או למוקד 5400*. כמו כן, מומלץ לוודא תמיד כי מוצרי מזון סגורים ותקינים לפני השימוש.