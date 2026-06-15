גלעד קריב דורש לסגור את ישיבות ההסדר שמסרבות לשרת בשיריון

בעיצומה של מלחמה שבה חיילי ישיבות הסדר משרתים בחזיתות השונות ומשלמים מחירים כבדים, פנה ח"כ גלעד קריב לשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה חריגה: לשלול את ההכרה מישיבות הסדר שראשיהן הודיעו כי לא ימליצו לתלמידיהם להתגייס ליחידות השריון המעורבות.

המתקפה על ההסדר

במכתב ששיגר לשר הביטחון טען קריב כי הודעת 33 ראשי ישיבות ההסדר עומדת בניגוד לתנאי ההכרה של מסלול ההסדר ולרוח החוק. לדבריו, לא ייתכן שמוסדות הזוכים להכרה ולמעמד מיוחד מהמדינה יפעלו נגד שיבוצי צה"ל.

קריב אף דרש לבחון את חידוש ההכרה השנתית בישיבות החתומות על המכתב, והבהיר כי אם לא תחול נסיגה מהעמדה שהציגו - יש לשקול שלא לחדש את מעמדן כישיבות הסדר (מה שיכול לפגוע משמעותית בישיבות ואף לגרום לסגירתן). עוד ציין כי אם לא יקבל מענה ממשרד הביטחון, ישקול פנייה לערכאות משפטיות.

אלא שבקרב הציבור הציוני דתי רואים בדרישה הזו צעד קיצוני במיוחד. שדווקא בתקופה שבה בוגרי ישיבות ההסדר נמנים עם המשרתים הבולטים במערך הלחימה והמילואים, הניסיון לפגוע במוסדות ההסדר נתפס כהתקפה על ציבור שנושא בחלק משמעותי בנטל.