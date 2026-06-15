סרוגים
הסכם עם איראן

טראמפ: "הספינות עוברות בבטחה במצר הורמוז"

בעקבות ההכרזה על הפסקת האש עם איראן, נשיא ארה"ב מדווח על רגיעה מיידית בנתיבי השיט האסטרטגיים

16:20
1 תגובות
דונלד טראמפ
דונלד טראמפ | צילום: לירי אגמי / פלאש90

שעות ספורות לאחר ההכרזה הדרמטית על השגת הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הבוקר (שני) להשלכות המיידיות של ההסכם על היציבות באזור, ושיגר מסר מרגיע לשווקים הגלובליים ולחברות הספנות הבינלאומיות.

"הספינות עוברות בדרך מאובטחת ובטוחה דרך מצר הורמוז," הצהיר הנשיא בפתח דבריו, והדגיש כי חופש השיט באחד מנתיבי הסחר הרגישים והחשובים ביותר בעולם חזר לסדרו ללא הפרעות.

במערכת הבינלאומית קיבלו בנשימה לרווחה את הדיווחים על הרגיעה במצר, שדרכו עובר חלק משמעותי מאספקת הנפט העולמית. גורמים רשמיים בוושינגטון ציינו כי כוחות חיל הים האמריקני, בשיתוף עם קואליציה בינלאומית, ימשיכו לעקוב מקרוב אחר המתרחש באזור כדי לוודא שכל הצדדים מחויבים להסכמות. במקביל, מחירי הנפט הגולמי בעולם כבר הציגו מגמת ירידה חדה בתגובה להודעה.

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תגובות

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בני
לפני שעה

איך אפשר לישון בשקט כשישראל הופכת למדינת חסות שלא מחליטה על גורלה? ההיסטוריה מלמדת שמי שמסכים להסכמי כניעה כאלה משלם בריבית כפולה ומכופלת, והתחושה היא שנתניהו פשוט הפקיר את העתיד של כולנו.