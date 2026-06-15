טראמפ: "הספינות עוברות בבטחה במצר הורמוז"

שעות ספורות לאחר ההכרזה הדרמטית על השגת הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הבוקר (שני) להשלכות המיידיות של ההסכם על היציבות באזור, ושיגר מסר מרגיע לשווקים הגלובליים ולחברות הספנות הבינלאומיות.

"הספינות עוברות בדרך מאובטחת ובטוחה דרך מצר הורמוז," הצהיר הנשיא בפתח דבריו, והדגיש כי חופש השיט באחד מנתיבי הסחר הרגישים והחשובים ביותר בעולם חזר לסדרו ללא הפרעות.

במערכת הבינלאומית קיבלו בנשימה לרווחה את הדיווחים על הרגיעה במצר, שדרכו עובר חלק משמעותי מאספקת הנפט העולמית. גורמים רשמיים בוושינגטון ציינו כי כוחות חיל הים האמריקני, בשיתוף עם קואליציה בינלאומית, ימשיכו לעקוב מקרוב אחר המתרחש באזור כדי לוודא שכל הצדדים מחויבים להסכמות. במקביל, מחירי הנפט הגולמי בעולם כבר הציגו מגמת ירידה חדה בתגובה להודעה.