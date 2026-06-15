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חדשות פוליטי מדיני

לפיד מצטרף למתקפה על נתניהו: "ברגע האמת הוא קרס"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף אף הוא את ראש הממשלה נתניהו על ההסכם של איראן עם ארה"ב, ואמר: "נתניהו הפסיד את המלחמה"

14:38
8 תגובות
יאיר לפיד
יאיר לפיד | צילום: אבשלום ששוני/פלאש90

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, התייחס היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד (ביחד), להסכם שצפוי להיחתם בקרוב בין איראן לארה"ב.

לפיד הצטרף לתוקפים את נתניהו, שטענו שבגלל רפיסותו נחתם ההסכם הזה.

בדברי ואמר לפיד: "נתניהו הפסיד את המלחמה. נתניהו לא הביא את הסחורה - הוא קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כשלון מוחלט יותר מהכשלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.

אם תוך כדי המלחמה אתה משגע את נשיא ארצות הברית בענייני החנינה שלך, אל תתפלא אם הוא יסתובב עליך ברגע שהאינטרסים שלכם יהיו סותרים.

בשבעה באוקטובר למדנו שנתניהו כבר לא יכול לשמור על בטחונם אזרחי ישראל. ב-15 ביוני 2026 למדנו שהוא כבר לא יכול לנהל מערכה מדינית".

עוד הוסיף לפיד: "אומרים לנו, "מה אתה או בנט הייתם עושים אחרת מול דילמה כזאת?" התשובה היא: לא היינו מגיעים אליה! שנינו היינו ראשי ממשלה, אנחנו יודעים שתפקידו הראשון והחשוב ביותר של ראש ממשלה ישראלי הוא לעולם לא להגיע למצב כזה. גם נתניהו של לפני חמש שנים לעולם לא היה מגיע למצב הזה.

בסוף אין ניסים, ואין תרגילים. אם אין סביבך צוות מקצועי ראוי, כי חשדת בכולם ופיטרת את כולם, והיחידים שסמכת עליהם קיבלו כסף מקטאר, אז אין גם תהליכי עבודה ואין ניהול סיכונים חכם.

אם הקבינט שלך מורכב מליצן כמו בן גביר וציניקן מושחת כמו דרעי, ואנשים רציניים כמו דרמר וצחי הנגבי נמלטים ממנו כל עוד נפשם בם, אז במקום מערכה מדינית מושכלת, יש הודעות לתקשורת וסרטונים לטיקטוק".

לפיד תקף את נתניהו על בקשת החנינה שלו ואמר: "אם תוך כדי המלחמה אתה משגע את נשיא ארצות הברית בענייני החנינה שלך, אל תתפלא אם הוא יסתובב עליך ברגע שהאינטרסים שלכם יהיו סותרים. זה מה שהוא הבין ממך ושמע ממך, שהכל אינטרסים ואתה לא נמצא שם מהסיבות הנכונות".

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תגובות

8
7
חיים
לפני שעה

חשבתם ש"מר ביטחון" ימנע מאיראן להתחמש או שהוא היה עסוק מדי בלבקש טובות הנאה מוושינגטון? קיבלנו הסכם כניעה מביש שמוכיח שההישרדות הפוליטית שלו קודמת לחיים של כולנו, ואין ברירה אלא לצאת לבחירות עכשיו...

6
עידו
לפני שעה

איך אפשר לישון בשקט כשהאויב הכי גדול שלנו מתחזק וההנהגה שלנו עסוקה רק בעצמה? החרדה לעתיד הילדים שלנו כאן מחייבת אותנו להתעורר ולדרוש שינוי פוליטי מקיף שיחזיר לנו את הביטחון הלאומי.

5
אסתר
לפני שעה

מישהו בקבינט בכלל חושב על העתיד של הילדים שלנו כשהאויב מתעצם והממשלה נכשלת? לפחות הכאב הגדול הזה מעורר בנו תקווה חדשה, כי עכשיו ברור לכולם שאנחנו חייבים לקחת אחריות ולהחזיר את המדינה למסלול הציוני!