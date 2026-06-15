לפיד מצטרף למתקפה על נתניהו: "ברגע האמת הוא קרס"

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, התייחס היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד (ביחד), להסכם שצפוי להיחתם בקרוב בין איראן לארה"ב.

לפיד הצטרף לתוקפים את נתניהו, שטענו שבגלל רפיסותו נחתם ההסכם הזה.

בדברי ואמר לפיד: "נתניהו הפסיד את המלחמה. נתניהו לא הביא את הסחורה - הוא קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כשלון מוחלט יותר מהכשלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.

אם תוך כדי המלחמה אתה משגע את נשיא ארצות הברית בענייני החנינה שלך, אל תתפלא אם הוא יסתובב עליך ברגע שהאינטרסים שלכם יהיו סותרים.

בשבעה באוקטובר למדנו שנתניהו כבר לא יכול לשמור על בטחונם אזרחי ישראל. ב-15 ביוני 2026 למדנו שהוא כבר לא יכול לנהל מערכה מדינית".

עוד הוסיף לפיד: "אומרים לנו, "מה אתה או בנט הייתם עושים אחרת מול דילמה כזאת?" התשובה היא: לא היינו מגיעים אליה! שנינו היינו ראשי ממשלה, אנחנו יודעים שתפקידו הראשון והחשוב ביותר של ראש ממשלה ישראלי הוא לעולם לא להגיע למצב כזה. גם נתניהו של לפני חמש שנים לעולם לא היה מגיע למצב הזה.

בסוף אין ניסים, ואין תרגילים. אם אין סביבך צוות מקצועי ראוי, כי חשדת בכולם ופיטרת את כולם, והיחידים שסמכת עליהם קיבלו כסף מקטאר, אז אין גם תהליכי עבודה ואין ניהול סיכונים חכם.

אם הקבינט שלך מורכב מליצן כמו בן גביר וציניקן מושחת כמו דרעי, ואנשים רציניים כמו דרמר וצחי הנגבי נמלטים ממנו כל עוד נפשם בם, אז במקום מערכה מדינית מושכלת, יש הודעות לתקשורת וסרטונים לטיקטוק".

לפיד תקף את נתניהו על בקשת החנינה שלו ואמר: "אם תוך כדי המלחמה אתה משגע את נשיא ארצות הברית בענייני החנינה שלך, אל תתפלא אם הוא יסתובב עליך ברגע שהאינטרסים שלכם יהיו סותרים. זה מה שהוא הבין ממך ושמע ממך, שהכל אינטרסים ואתה לא נמצא שם מהסיבות הנכונות".