נחשף: "ההשפלה" הנוספת בהסכם עם איראן

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווח היום (שני) כי איראן הוסיפה עוד ועוד דרישות חדשות בהסכם.
על פי הדיווח, כמה שינויים בוצעו בשעות שלפני פרסום מזכר ההבנות - כולל הוספת הביטוי "הבטחת ריבונותה וכיבוד שלמותה הטריטוריאלית של לבנון". לסעיף הראשון במזכר ההבנות. זהו ביטוי שטראמפ סירב להוסיף בנוסחים קודמים.
בנוסף, המחלוקת סביב הסעיף הנוגע למצר הורמוז נמשכה עד לדקות האחרונות שלפני הכרזת ההבנות.
הניסוח "ניהול שירותי הספנות במצר הורמוז" נוסף על ידי איראן ועומאן לסעיף 5 של מזכר ההבנות. גביית תשלום מספינות חולפות במצר הורמוז הוחרגה למשך 60 יום.
טראמפ הדגיש כי יש לפתוח את מצר הורמוז ולהסיר את המצור במקביל מיד לאחר הכרזת ההבנות, אך איראן סירבה. הוחלט כי תהליך פתיחתו מחדש של מצר הורמוז יחל ביום שישי, לאחר חתימת ההסכם
תגובות
כבר חודשים ארוכים שאני פליטה במלון חנק, מנסה להבין איך לשקם את החיים שלי מאפס אחרי שהבית שלי בצפון ספג פגיעה ישירה. בזמן שביבי, סמוטריץ' וברקת יושבים בוילות הממוזגות שלהם ומפקירים אותנו לכלכלה קורסת, איראן חוגגת על ההסכם המשפיל הזה שמראה כמה הממשלה שלנו חלשה וסחיטה.
גדלתי בבית ליכודי שורשי שבו תמיד חינכו אותנו לשים את כבוד המדינה מעל הכל. ההתקפלות המבישה הזו מול איראן היא יריקה בפרצוף של כל מי שהאמין שהממשלה הזו תביא ביטחון, כשהאזרח הפשוט נאלץ לשלם בחייו ובפרנסתו על מנהיגות חלשה שעסוקה רק בשרידות ובקומבינות של לשכת ראש הממשלה.
פעם היה לנו בית בטוח בצפון, והיום אנחנו פליטים בארצנו בזמן שביבי וסמוטריץ' מאפשרים לאיראן לקבל פרסים והסכמים משפילים. בזמן שהם יושבים בלשכות הממוזגות שלהם, המשפחה שלי מפורקת והאויב שלנו רק מקבל כוח ועוד מיליארדי דולרים!