נחשף: "ההשפלה" הנוספת בהסכם עם איראן

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווח היום (שני) כי איראן הוסיפה עוד ועוד דרישות חדשות בהסכם.

על פי הדיווח, כמה שינויים בוצעו בשעות שלפני פרסום מזכר ההבנות - כולל הוספת הביטוי "הבטחת ריבונותה וכיבוד שלמותה הטריטוריאלית של לבנון". לסעיף הראשון במזכר ההבנות. זהו ביטוי שטראמפ סירב להוסיף בנוסחים קודמים.

בנוסף, המחלוקת סביב הסעיף הנוגע למצר הורמוז נמשכה עד לדקות האחרונות שלפני הכרזת ההבנות.

הניסוח "ניהול שירותי הספנות במצר הורמוז" נוסף על ידי איראן ועומאן לסעיף 5 של מזכר ההבנות. גביית תשלום מספינות חולפות במצר הורמוז הוחרגה למשך 60 יום.

טראמפ הדגיש כי יש לפתוח את מצר הורמוז ולהסיר את המצור במקביל מיד לאחר הכרזת ההבנות, אך איראן סירבה. הוחלט כי תהליך פתיחתו מחדש של מצר הורמוז יחל ביום שישי, לאחר חתימת ההסכם