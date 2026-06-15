סרוגים
עצלנים ורשלנים:

 ח"כים מהאופוזיציה לא יכלו להצביע על הסרת חסינות גוטליב

טלי גוטליב מקבלת מתנה מהאופוזיציה. 3 חברי כנסת - טיבי, טאהא ותמנו-שטה - נעדרו מרוב הדיונים על הסרת החסינות שלה בוועדת הכנסת ולכן לא יכלו להשתתף בהצבעה

13:44
2 תגובות
מתנה לגוטליב בחסות האופוזיציה
מתנה לגוטליב בחסות האופוזיציה | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

האופוזיציה ממשיכה לעשות בושות ברמת העצלנות שלה. הדיון בוועדת הכנסת על הסרת החסינות של ח"כ טלי גוטליב מהליכוד מגיע לסיומו אבל כעת התבשרו ח"כים מהאופוזיציה כי הם אינם יכולים להצביע.

לפני ההצבעה, נמסר מהייעוץ המשפטי של הוועדה כי שלושה חברי כנסת מנועים מלהצביע: אחמד טיבי מחד"ש-תע"ל, וואליד טאהא מרע"מ ופנינה תמנו-שטה מכחול לבן.

הסיבה למניעת ההצבעה היא שהם נכחו בפחות מ-50% מדיוני הוועדה, וכדי למנוע הצבעה אוטומטית מבלי לשמוע את הדיון, אוסר התקנון על הצבעתם.

בכך זוכה גוטליב למתנה יקרה שככל הנראה לא תשנה את התמונה הסופית, כשרוב הקואליציה ממילא היה מצביע בעד השארת חסינותה מפני כתב האישום שהוגש נגדה בגין חשיפת שמו של עובד שב"כ - בעלה של מארגנת המחאה שקמה ברסלר.

כתב האישום נגד גוטליב הוגש כשנתיים לאחר האירוע ורק לאחר שראש השב"כ דוד זיני ביקש משר הביטחון לחתום על המסמך שמאפשר את הגשת כתב האישום תוך שמירה על חיסיון החומר המשפטי שמגיע מהשב"כ.

בסיום הדיון 11 ח"כים תמכו בהתרת חסינותה של גוטליב מול 3 שהתנגדו. בשבוע הבא תצביע מליאת הכנסת על הסרת החסינות.

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תגובות

2
2
יויו
לפני 38 דקות

האופוזיציה זה הסיפור או אישה חולה שתקעה סכין בגב לגיבור ישראל?

1
מרגיש מופקר
לפני 47 דקות

"האופוזיציה ממשיכה לעשות בושות" - כואב לי לראות איך המדינה שלנו מופקרת בידי פוליטיקאים חסרי אחריות שפשוט לא מגיעים לעבודה. הקיצוניים והמושחתים הם אלה שמרוויחים מההפקרות הזו, בזמן שהציבור הציוני והמשרת משלם את המחיר. אנחנו צריכים מנהיגות חזקה וישרה כמו של בגין, ולא את השבר המוסרי והחולשה שנתניהו מביא