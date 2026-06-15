 ח"כים מהאופוזיציה לא יכלו להצביע על הסרת חסינות גוטליב

האופוזיציה ממשיכה לעשות בושות ברמת העצלנות שלה. הדיון בוועדת הכנסת על הסרת החסינות של ח"כ טלי גוטליב מהליכוד מגיע לסיומו אבל כעת התבשרו ח"כים מהאופוזיציה כי הם אינם יכולים להצביע.

לפני ההצבעה, נמסר מהייעוץ המשפטי של הוועדה כי שלושה חברי כנסת מנועים מלהצביע: אחמד טיבי מחד"ש-תע"ל, וואליד טאהא מרע"מ ופנינה תמנו-שטה מכחול לבן.

הסיבה למניעת ההצבעה היא שהם נכחו בפחות מ-50% מדיוני הוועדה, וכדי למנוע הצבעה אוטומטית מבלי לשמוע את הדיון, אוסר התקנון על הצבעתם.

בכך זוכה גוטליב למתנה יקרה שככל הנראה לא תשנה את התמונה הסופית, כשרוב הקואליציה ממילא היה מצביע בעד השארת חסינותה מפני כתב האישום שהוגש נגדה בגין חשיפת שמו של עובד שב"כ - בעלה של מארגנת המחאה שקמה ברסלר.

כתב האישום נגד גוטליב הוגש כשנתיים לאחר האירוע ורק לאחר שראש השב"כ דוד זיני ביקש משר הביטחון לחתום על המסמך שמאפשר את הגשת כתב האישום תוך שמירה על חיסיון החומר המשפטי שמגיע מהשב"כ.

בסיום הדיון 11 ח"כים תמכו בהתרת חסינותה של גוטליב מול 3 שהתנגדו. בשבוע הבא תצביע מליאת הכנסת על הסרת החסינות.