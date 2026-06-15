המפגש המטורף של הקיץ: אושר כהן וראמזי בקליפ משותף

הקיץ הזה שייך לעובדי סופר "שפע יששכר": הזמר והיוצר אושר כהן נבחר לבצע את שיר הנושא הרשמי של הלהיט הקולנועי הגדול של העונה – "קופה ראשית: הסרט".

השיר הנבחר הוא לא אחר מאשר "זן נדיר", אחת הקלאסיקות האהובות והבלתי נשכחות של המוזיקה הישראלית. את השיר כתב מאיר גולדברג והלחינה קורין אלאל ז"ל, מהיוצרות החשובות והמשפיעות בתרבות הישראלית, שהלכה לעולמה לפני כשנתיים. על העיבוד וההפקה המוזיקלית החדשה והמפתיעה אמון כהן עצמו, יחד עם לידור עייש. הביצוע המרגש מלווה בקליפ מיוחד שבו לוקח חלק לא אחר מאשר זמר הליווי המבוקש ביותר בישראל (והעובד המסור ביותר בסניף יבנה) – ראמזי עבד ראמזי (אמיר שורוש).

שיר הנושא של קופה ראשית - צילום: הליקון ארומה מיוזיק ואדם אינוסטמנט בע״מ שיר הנושא של קופה ראשית | צילום: צילום: הליקון ארומה מיוזיק ואדם אינוסטמנט בע״מ 10 10 0:00 / 1:00

הסרט החדש, שבו משתתפים כל כוכבי סדרת הקאלט של כאן 11, יעלה לאקרנים ביום רביעי הקרוב, ה-17 ביוני, בדיוק ב"יום הקולנוע הישראלי". במסגרת יום זה, הקהל הרחב יוכל לצפות בסרט במחיר מיוחד של 10 שקלים בלבד בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, ולאחר מכן הוא ימשיך בהקרנות רגילות.

מיד למחרת החגיגה בקולנוע, אושר כהן ימשיך לכבוש במות במופע ענק שיתקיים ביום חמישי הקרוב (18/6) באצטדיון רמת גן.