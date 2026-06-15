פרשת החשדות להטיית המשחקים והימורים בלתי חוקיים בכדורגל הישראלי ממשיכה להסעיר את הענף. שחקן הכדורגל שמעצרו הוארך אתמול (ראשון) על ידי בית המשפט, מבוצר בגרסתו, מנסה להרחיק את עצמו מהחשדות וממשיך לטעון בתוקף לחפותו. לדבריו של השחקן, אין לו כל קשר לפרשה והוא לא היה מעורב בהימורים אסורים או בהטיית משחקים כפי שמייחסת לו המשטרה.

הסיוע הכלכלי מהקבוצה: "אוזן קשבת לקשיים" בתוך כך, פרטים חדשים שנחשפים היום שופכים אור על התנהלותו של השחקן מול ראשי המועדון שבו הוא חתום, חודשים ארוכים לפני שנעצר. גורמים המעורים בפרטים מספרים כי השחקן פנה בעבר לנהלת הקבוצה וביקש לקבל הלוואה כספית.

השחקן הסביר אז לראשי המועדון כי הוא נקלע למצוקה וזקוק לעזרה כלכלית דחופה עבור משפחתו. הוא הדגיש בפניהם כי כספי ההלוואה אינם מיועדים לשימושו האישי, אלא נועדו אך ורק כדי לסייע לבני משפחתו לעמוד על הרגליים. במועדון החליטו לבוא לקראת השחקן, גילו אמפתיה למצבו הכלכלי והעניקו לו את ההלוואה המבוקשת.

במועדון נדהמו: "קיווינו שזה רק קשיים של המשפחה" בקבוצתו של השחקן קיבלו בתדהמה מוחלטת את דבר מעצרו ואת חומרת החשדות שנחקרים נגדו. גורמים במועדון מבהירים כי לא היה להם שמץ של מושג על מעורבות אפשרית של השחקן בעולם ההימורים, וכי מבחינתם הרקע היחיד שהכירו היה הקשיים הכלכליים של המשפחה.

בסביבת המועדון ציינו כי לאורך השנים הקבוצה נוהגת להעניק אוזן קשבת, גיבוי וסיוע לכל שחקן או עובד שמשתף במצוקה כלכלית, וכך נהגו גם במקרה זה. כעת, במועדון מקווים מאוד כי גרסתו של השחקן תתברר כנכונה, כי בקשת המזומנים אכן נבעה אך ורק מרצון לעזור למשפחתו, ושהחשדות הקשים נגדו יתבררו בסופו של דבר כהאשמות שווא.

במקביל, גם בהתאחדות לכדורגל עוקבים מקרוב אחר התפתחות חקירת המשטרה. בהתאחדות ממתינים לממצאים הרשמיים כדי להבין אם מדובר בפרשה חמורה של הטיית משחקים בפועל, בעבירות הימורים של השחקן, או שמא מדובר בחשדות מופרכים שיסתיימו בלא כלום.