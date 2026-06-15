נועם בתן לא עוצר: הצעד הבא שלו אחרי ההישג הענק באירוויזיון

פחות מחודש עבר מאז שנועם בתן גרם למדינה שלמה להתרגש, כבש את אירופה עם השיר "Michelle" והגיע למקום השני והמכובד בגמר אירוויזיון 2026. בזמן שכולנו עוד מעכלים את ההישג ההיסטורי, הזמר המצליח מוכיח שהוא לא מתכוון לנחוח על זרי הדפנה, וחושף כי כבר מחר (ג') ישחרר את השיר הראשון שלו מאז התחרות – "תמיד רציתי עוד".

לצד ההכרזה המשמחת, בתן שחרר גם את עטיפת הסינגל הרשמית, שמציגה קונספט ויזואלי מסקרן במיוחד: חדר בעיצוב רטרו הנוסטלגי המחולק לשניים על ידי מראה. בצד אחד ניצב בתן, ובצד השני נועם גרינברג בן ה-11, שצפוי לככב בקליפ החדש ולגלם את גרסתו הצעירה של הזמר. האם הלהיט החדש יספק לנו הצצה אינטימית לילדותו ולדרך שעבר עד לבמות הגדולות בעולם? נצטרך לחכות למחר בבוקר כדי לגלות, אבל דבר אחד בטוח – אחרי הטירוף של האירוויזיון, אנחנו לגמרי מוכנים לעוד.