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משפט ופלילים

דרמטי: השופט אלרון קורא לעצור את מינוי מיכאל ראבילו

השופט יוסף אלרון, שהתמודד בעצמו בסיבוב הראשון, טוען כי ההצבעה השנייה בכנסת לא הייתה חוקית ומבקש צו ביניים שיקפיא את מינויו של מיכאל ראבילו למבקר המדינה 

12:45
1 תגובות
השופט יוסף אלרון
השופט יוסף אלרון | צילום: (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון שלח היום (שני) את תגובתו לעתירות נגד מינוי ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, לטענתו, ההצבעה השניה לא הייתה חוקית. הוא מבקש להקפיא את כניסת ראבילו לתפקידו.

בדבריו נמסר כי "המשיב אלרון מצטרף לטענות העותרים ככל שהן מתייחסות לאי חוקיות ההצבעה השניה, שנערכה במשכן הכנסת. כמו כן המשיב אלרון מצטרף לבקשה למתן הסעדים המפורטים בעתירות ובכלל זה לסעד הביניים של הקפאת כניסת המשיב 4 (מיכאל ראבילו, א״ג) לתפקיד מבקר המדינה".

יחד עם זאת, נראה שאלרון מתנער מטענת ניגוד העניינים של ראבילו, שהעלתה חברת הכנסת לזימי באמצעות הולץ-לכנר.

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תגובות

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סתיו שחיה באשליות
לפני 25 דקות

אלרון בכלל לא הפתיע אף אחד אלא פשוט חשף את עומק הריקבון של השיטה. זה די מצחיק לחשוב שהממשלה הזו מנסה לצייר את המינוי של ראבילו כמהלך תמים בזמן שהכל מריח מקומבינה פוליטית זולה. הגיע הזמן להשבית את המדינה הזו עד שיחזירו לנו את המנהל התקין.