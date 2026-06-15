דרמטי: השופט אלרון קורא לעצור את מינוי מיכאל ראבילו

שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון שלח היום (שני) את תגובתו לעתירות נגד מינוי ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, לטענתו, ההצבעה השניה לא הייתה חוקית. הוא מבקש להקפיא את כניסת ראבילו לתפקידו.

בדבריו נמסר כי "המשיב אלרון מצטרף לטענות העותרים ככל שהן מתייחסות לאי חוקיות ההצבעה השניה, שנערכה במשכן הכנסת. כמו כן המשיב אלרון מצטרף לבקשה למתן הסעדים המפורטים בעתירות ובכלל זה לסעד הביניים של הקפאת כניסת המשיב 4 (מיכאל ראבילו, א״ג) לתפקיד מבקר המדינה".

יחד עם זאת, נראה שאלרון מתנער מטענת ניגוד העניינים של ראבילו, שהעלתה חברת הכנסת לזימי באמצעות הולץ-לכנר.