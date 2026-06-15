קדושה מדי בשבילו? הווידוי המוזר של תומר ללייקי

מה עושים כשהגבר שאיתך מודה שהוא נמשך אלייך, אבל ממהר לסייג שזו "משיכה שאינה מינית"? בפרק האחרון של 'חתונה ממבט ראשון' ששודר אמש (ראשון), הגיעו לייקי ותומר לנקודת מפנה דרמטית ומורכבת במיוחד ביחסים שלהם.

כבר בפרק הקודם תומר הודה בפרדוקס הזה מול המצלמות, אך הפעם הוא אזזר אומץ והניח את הקלפים על השולחן גם בפניה של לייקי. זה היה רגע מוזר, מביך ומטלטל עבור שניהם. בהמשך השיחה תומר העניק לתופעה שם, והסביר שהוא סובל ככל הנראה מ"תסביך מדונה" (או תסביך המדונה והזונה). למי שלא מכיר את המונח הפסיכולוגי שטבע זיגמונד פרויד, מדובר במצב שבו גבר אינו מסוגל לחוש משיכה מינית לאישה שהוא תופס כטהורה, מכובדת וקדושה. במילים אחרות: הוא לא מסוגל לייצר קרבה אינטימית עם מי שהוא מעוניין בה לקשר רציני וממוסד, פשוט כי היא "קדושה מדי" בעיניו והוא מפחד "לחלל אותה". פרויד הגדיר זאת במדויק: "כשגברים כאלה אוהבים אין להם תשוקה, וכשלגברים כאלה יש תשוקה הם לא יכולים לאהוב".

ארי ונועה בחתונמי ( מסך קשת 12 )

האם יש לזה פתרון?

האמת צריכה להיאמר: מצד אחד, הערכה רבה לתומר על הכנות. לא טוב לחיות בשקר, וטוב שהדברים נאמרו בגלוי. מצד שני, אם תומר לא יצליח לעבוד על עצמו ולצאת מהתסביך הזה, הסיכויים שלהם להישאר יחד שואפים לאפס. אין להם מה לחפש יחד אם הוא לא מסוגל לראות בה פרטנרית מלאה. במהלך הפרק כבר ראינו את לייקי נכנסת למשבר עמוק בעקבות הוידוי, ובצדק גמור. בלי המרכיב הזה, הקשר פשוט לא יוכל להחזיק מעמד.

ובינתיים, בחוף הים: נועה מפספסת את המזל שלה

בזמן שלייקי ותומר מתמודדים עם תסביכים פסיכולוגיים מורכבים, בגזרה של נועה וארי הבעיות נראות קצת יותר פשוטות, וחבל שכך. נועה פשוט לא מצליחה להבין כמה מזל יש לה בידיים.

במהלך בילוי משותף בחוף הים, נועה התבאסה מכך שארי "קצת יבש" בתגובות שלו והביעה רצון שהוא יהיה יוזם ואנרגטי יותר. נכון, ארי הוא בחור שקט ומכונס יותר, אבל מדובר באדם איכותי ויציב שחייבים לתת לו צ'אנס אמיתי. לפעמים השקט הזה הוא בדיוק מה שצריך לבניית יסודות חזקים. נותר רק לקוות שנועה תשכיל להוריד הילוך ותיתן לו את ההזדמנות הזו, לפני שיהיה מאוחר מדי.