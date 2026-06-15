מחריד: כתב אישום נגד רוצח הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז לנוער כתב אישום נגד קטין בן 17, תושב לוד, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל.

מכתב האישום שהגישה עו"ד שחף קלינמן שמעוני מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) עולה, כי כחצי שנה לפני האירוע, רכש הקטין אקדח מסוג גלוק טעון, תמורת סכום של 25,000, הסליק אותו בחווה של בני משפחתו בה התגורר ובמספר הזדמנויות, התנסה בירי מהאקדח.

רוסלן ז"ל, שעסק כתחביב בחיפוש עתיקות, הגיע ליער ליד מעיין ורדה לחפש עתיקות באמצעות מכשירי גילוי מתכות, פגש שם את הקטין והשניים דיברו על העתיקות. למחרת בשעות הבוקר, הגיע רוסלן ליער יחד עם אשתו אולגה והם פגשו את הקטין. בין רוסלן לקטין התגלע ויכוח על רקע העתיקות וסביב דרישתו של הקטין לקבל לידו את המכשירים לגילוי מתכות.

מזעזע: גרם למותם בגלל ויכוח על מכשירים לגילוי מתכות

בעקבות הוויכוח, החליט הקטין לגרום למותם של בני הזוג. הוא נסע מהמקום בטרקטורון, לקח מהחווה את האקדח וחזר ליער. באותה עת, בני הזוג כבר היו ברכבם ותכננו לעזוב. הנאשם התקרב במרחק של כשני מטרים ליד החלון הפתוח בסמוך למקום מושבו של רוסלן ז"ל, שלף את אקדחו וירה כדור אחד בראשו.

מיד לאחר מכן, ירה כדור בראשה של אולגה ז"ל. בעודם מתבוססים בדמם, גנב הקטין מהרכב שני מכשירי גילוי מתכות, טלפונים וכרטיסי אשראי ועזב את המקום. את הטלפון והתיק השליך במקום בסמוך לרכב.

הקטין החביא את האקדח במקום מגוריו

בני הזוג אותרו מאוחר יותר על ידי מטיילים ומותם נקבע במקום. לאחר מנוסתו, החביא הקטין את האקדח עם המחסנית במקום מסתור במקום מגוריו. במטרה לטשטש את זהותו כמבצע הרצח ולהקשות על פענוח מעשיו, התקשר לחברו, תושב איו"ש, וביקש סיוע בהעברת הרכב לאיו"ש, מה שבסוף לא יצא לפועל.

כתב האישום מייחס לקטין שתי עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ריבוי עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, ירי מנשק חם , שוד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הקטין עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

בנוסף הגישה הפרקליטות לביהמ"ש המחוזי מרכז כתב אישום נגד שני שב"חים בגין כניסה ושהייה בישראל שלא כחוק, נשיאת נשק, ולאחד מהם מיוחסת גם עבירה של ירי מנשק חם. התיק נחקר על ידי שירות הביטחון הכללי וימ"ר מרכז במשטרת ישראל.