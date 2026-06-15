דיכטר על האישור בקבינט: "מחקנו את הקו הירוק בחקלאות"

הגשם שיורד בהרי יהודה ושומרון עלול להסתיים בהצפות ביישובים, בכבישים ובשטחים חקלאיים במורד האגן, באזורים שאליהם מתנקזים המים לאחר ירידת הגשם. כדי להתמודד עם אתגר ניהול הנגר ולהשלים את המעגל התכנוני של אגני הניקוז בישראל, הקבינט המדיני ביטחוני אישר היום (שני) את החלטת משרד החקלאות וביטחון המזון להקצות 10 מיליון שקלים בשנת 2027 לצורך יצירת רצף תכנוני הידרולוגי מלא והגנה על יישובים, תשתיות ושטחים חקלאיים במעלה ובמורד האגן.

במסגרת ההחלטה שאושרה, המשרד יוביל את המהלך בשיתוף משרד הביטחון והמינהל האזרחי, ובאמצעות רשויות הניקוז ששטחי פעילותן גובלים באזור. רשויות אלו יקדמו מיפוי, תכנון הנדסי ומענה תכנוני מקיף שיגן על היישובים והתשתיות, הן בתוך יהודה ושומרון והן במורד האגן שבתוך הקו הירוק.

במשרד החקלאות הסבירו כי המהלך נועד להחיל את עקרונות "הגישה האגנית" הלאומית גם על מרחב זה, מתוך הבנה מקצועית כי מערכות הידרולוגיות ואגני ניקוז פועלים כמערכת טבעית רציפה ואינם נעצרים בגבולות מנהליים או גיאוגרפיים. מומחי המשרד מסבירים כי אגני הניקוז והמערכות ההידרולוגיות פועלים כמערכת טבעית רציפה. לפיכך, הנגר והזרימות שמקורם באזור יהודה ושומרון משפיעים באופן ישיר על יישובים, תשתיות, שטחים חקלאיים ונחלים המצויים במורד האגן בישראל.

בעוד שבכל הארץ פועלות רשויות ניקוז ומתקיימת הסדרה מקצועית בתחום, ביהודה ושומרון לא הייתה קיימת עד היום מסגרת כוללת לניהול סיכוני שיטפונות. זאת משום שהאזור אינו מצוי תחת ריבונות ישראלית מלאה ומורכב משטחי שליטה שונים, דבר שהקשה לאורך השנים על קידום הסדרה תכנונית כוללת בתחום הניקוז. החלטת הקבינט שאושרה היום נועדה לתת מענה לפער זה ולאפשר לראשונה קידום תכנון אגני סדור גם באזור זה.

בנוסף, החלטת הקבינט נועדה לאפשר לראשונה מיפוי מקצועי ותכנון אגני רחב היקף באזור, במטרה לשפר את ההגנה מפני שיטפונות, לצמצם נזקים לתשתיות ולחקלאות, ולחזק את היכולת להתמודד עם אירועי קיצון ההולכים ומתרבים על רקע שינויי האקלים.

"הטבע והאקלים לא מכירים בגבולות"

"מחקנו את הקו הירוק בחקלאות. מדובר בלא פחות מפריצת הדרך ואירוע לו חיכו רבים וטובים שנים רבות" אמר שר החקלאות אבי דיכטר. "ההליך יאפשר למוסדות התכנון ׳עיניים׳ ביהודה ושומרון, לאחר שנים רבות של עיוורון. מודה בראש ובראשונה לד״ר דוד אסף על ההובלה והקידום ולשותפים הרבים שהביאו להבשלת ההליך החשוב".

ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול נגר ומשאבי סביבה במשרד החקלאות, הוסיף כי "הטבע והאקלים לא מכירים בגבולות. הגשם שיורד ביו"ש מתנקז לחצרות הבתים במורד, והתמודדות נכונה עם נזקי משבר האקלים מחייבת אותנו לראות את האגן כמערכת רציפה אחת. הקצאת התקציב ויצירת המתווה התכנוני הזה הם פריצת דרך מקצועית. לראשונה, אנחנו מייצרים פתרון הידרולוגי הוליסטי כולל שיעניק ביטחון והגנה מפני שיטפונות, הן לתושבי מעלה ההר והן לתושבי המורד".