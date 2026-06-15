אורלי זילברשץ ויובל בנאי הפכו לסבא וסבתא

גע מרגש במיוחד נרשם אתמול (ראשון) בביצה המקומית, כאשר אחד הזוגות המיתולוגיים של עולם התרבות הישראלי, אורלי זילברשץ ויובל בנאי, נכנסו רשמית לתפקיד החדש והנחשק שלהם: סבא וסבתא.

בתם המשותפת של השניים, עמליה בנאי, ילדה אתמול את בנה הבכור בבית החולים והפכה את הוריה לנרגשים במיוחד. זילברשץ לא עמדה בפני האושר הגדול ושיתפה בחשבון האינסטגרם שלה תמונה מתוקה היישר ממחלקת היולדות, לצד יובל, כשהם מביטים בנכד החדש. לתמונה הממיסה היא הוסיפה את הכיתוב: "תכירו, סבא וסבתא", על רקע השיר האייקוני "Perfect Day".

התינוק החדש מצטרף באופן רשמי לאחת המשפחות המיוחסות והמוערכות ביותר במוזיקה ובקולנוע הישראלי. מערכת האתר מוסרת המון מזל טוב להורים הטריים ולסבא וסבתא המאושרים.