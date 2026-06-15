תביעת הדיבה של יאיר נתניהו: "הכה את אביו, וגורש למיאמי"

בית משפט השלום בירושלים קיים היום (שני) דיון בנושא תביעת הדיבה שמנהל יאיר נתניהו, באמצעות עורך הדין אוריאל נזרי, נגד פרופ' אבשלום אליצור, בעקבות ציוצים שהפיץ אליצור ברשתות החברתיות, שבהם ייחס לתובע מקרה קשה של אלימות פיזית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד התנהגויות שנועדו לפגוע באימו, שרה נתניהו.

על פי הדיווח של אפרת ברינר בערוץ 14, עולה כי בית המשפט מסרב לקבל את קו ההגנה.

פרופ' אבשלום אליצור העיד וטען כי חברת הכנסת נעמה לזימי לא הדהדה את הציוצים שלו, והתעקש כי השמועות הללו פשוט היו נפוצות מאוד ברשתות החברתיות באותה העת: "ח"כ נעמה לזימי לא הדהדה אותי. אני לא יכול לתאר את התחושה כמה אני מצטער על זה בעצמי. כמה מיותר. התובע הוא אחד האנשים השנואים והמושמצים. סביב התובע כמות ההשמצות ניבולי הפה. מה שאמרתי אז היה באוויר בכל מקום".

השופטת אורנה סנדלר-איתן, קטעה את דבריו ואמרה: "עם כל הכבוד אדוני אני גרה בירושלים ולא שמעתי את זה. המשפט שאמרת מאוד מטריד בעיני. האם אדוני אומר שמבחינתו התובע אדם מושמץ ולכן זה היתר להשמיץ אותו?".

בעקבות הערת השופטת, הציע פרופ' אליצור לסיים את התיק באמצעות פשרה כספית, אך מיד לאחר מכן בחר לשגר איום מרומז כלפי צוות התביעה בנוגע להמשך ניהול ההליך והאפשרות שיזמן עדי אופי שליליים נגד בנו של ראש הממשלה: "התחלתי בהבעת צער. צר לי שפרסמתי את הדברים והתנצלתי. היה אפשר לגמור את הדבר בסכום סביר. אני מקווה שלא יגררו אותנו להביא לכאן אנשים שיעידו ובוודאי לא יעידו בחיוב על התובע".

השופטת נזפה בו שוב: "אדוני נשמע מצד אחד מצטער ומצד שני מאיים זה לא מוצא חן בעיני".

בהמשך השופטת הציעה לצדדים להגיע לפשרה והם יצאו להתייעצויות. פרופ' אליצור הסכים להתנצל אך הצדדים לא הסכימו על גובה הפיצוי.