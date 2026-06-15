80 אלף ש"ח פיצוי לתלמידת סמינר שהוציאו עליה שם רע

בית משפט השלום בבית שמש קיבל היום (שני) תביעת לשון הרע שהגישה צעירה נגד שתי תלמידות שלמדו עמה בסמינר חרדי, לאחר שפרסמו עליה פוסט כוזב ופוגעני באינסטגרם. השופט אלעד לנג קבע כי מדובר בפרסום חמור ומשפיל, וחייב את השתיים לשלם לתובעת פיצוי כולל של 80 אלף שקל.

על פי פסק הדין, בדצמבר 2023 נתלו בבית הספר מודעות עם קוד QR שהוביל לעמוד אינסטגרם אנונימי. בעמוד פורסם פוסט שבו נטען, בין היתר, כי התובעת מנהלת קשר אינטימי עם רופא מבוגר, נכנסה ממנו להיריון ואף עברה הפלה. לצד הטענות פורסמו תמונתה ופרטים אישיים מזהים.

הפרסום עורר סערה בבית הספר. תלמידות ומורות נחשפו אליו, הלימודים שובשו, והתובעת ובני משפחתה הגישו תלונה במשטרה. בהמשך התברר כי מאחורי הפרסום עמדו שתי תלמידות מבית הספר, שהושעו מלימודיהן.

אחת הנתבעות הודתה במעשיה, הסירה את הפרסום והתנצלה בפני התובעת בכתב ובשיחת טלפון. השנייה הכחישה תחילה את מעורבותה, אולם בית המשפט קבע כי גם היא הייתה שותפה מלאה ליצירת התוכן, לפרסומו ולהפצתו.

השופט דחה את טענת ההגנה שלפיה מדובר היה ב”מעשה קונדס” או בניסיון “לשעשע” את חברותיהן ללימודים. לדבריו, הפרסום ייחס לתובעת מעשים חמורים שעלולים להשפיל ולבזות אותה, במיוחד על רקע השתייכותה למגזר הדתי־חרדי, שבו לייחוסים מסוג זה עשויות להיות השלכות חברתיות משמעותיות.

בפסק הדין צוין כי התובעת נפגעה קשות מהאירוע, הסתגרה בביתה, נמנעה מפעילות חברתית ולימודית והביעה חשש מפגיעה עתידית בשמה הטוב ובסיכויי השידוך שלה.

עם זאת, בית המשפט לא קיבל את בקשתה לפיצוי כפול בגין “כוונה לפגוע”, לאחר שקבע כי הנתבעות פעלו מתוך קלות דעת ואדישות לתוצאות מעשיהן, ולא מתוך רצון ממוקד להזיק לתובעת. כמו כן, נדחתה הודעת צד שלישי שהגישו הנתבעות נגד בית הספר בטענה לאחריותו לאירוע.

בסופו של דבר חויבה אחת הנתבעות לשלם לתובעת 50 אלף שקל, והנתבעת השנייה 30 אלף שקל. בית המשפט הדגיש כי גם כאשר מדובר בבני נוער ובפרסום שהוסר לאחר זמן קצר, הפצת מידע כוזב ומשפיל ברשתות החברתיות עלולה להוות לשון הרע חמורה ולגרור אחריה אחריות משפטית ופיצוי משמעותי