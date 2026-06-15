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אושיית הרשת החרדית משתפת: "בעלי מחובר לדיאליזה ומחכה לכליה"

אושיית הרשת החרדית, אורית שוהם ראבד, שיתפה את עוקביה בכאב: "בעלי מחובר לדיאליזה ומחכה לכליה שתשנה לו את החיים"

11:29
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אושיית הרשת החרדית משתפת: "בעלי מחובר לדיאליזה ומחכה לכליה"
צילום: דוברות הדסה

האושייה החרדית אורית שוהם-ראבד, שיתפה את 60 אלף עוקבייה ברשת החברתית אינסטגרם, כי בעלה חולה ומחובר לדיאליזה.

בדבריה כתבה אורית: "לפעמים מאחורי החיוך יש סיפור שלא רואים. אבל הגיע הזמן לשתף אתכן, חברות שלי, איציק שלי, מחובר לדיאליזה ומחכה לכליה שתשנה לו את החיים, לא קל לי לשתף אבל אתכן כבר מזמן לא רק עוקבות, אתן חלק מהלב שלי.

תתפללו איתנו ועלינו, שה’ יתן לנו כוח עד לרגע שבו נוכל לספר לכן שההמתנה הסתיימה וההשתלה הצליחה ושהכל יהיה בבריאות ובשמחה. יצחק בן לאה לרפואה שלימה.

תודה למשפחה ולחברים ששוטפים אותנו ולה’ על הנסיון הלא פשוט הזה".

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