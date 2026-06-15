כתב אישום נגד 17 משתתפים בפריצה לבית קצין המשטרה הצבאית הראשי

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית משפט השלום באשקלון, כתב אישום נגד 17 נאשמים, מתוכם ארבעה קטינים, לאחר שהשתתפו בהתפרעות ובהסגת גבול בביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית (הקמצ"ר) באשקלון במהלך מחאה נגד גיוס בחורי ישיבות לצה"ל.

מכתב האישום שהגישה עו"ד הילה קלפר כהן מפרקליטות מחוז דרום עולה כי לפני כחודש וחצי, בשעות הערב, התאספו לפחות עשרות רבות של מפגינים המשתייכים לזרם החרדי סמוך לביתו של הקמצ"ר, במטרה למחות נגד גיוס בחורי ישיבות לצה"ל.

בבית שהו אשתו ושניים מילדיו

בין היתר הניפו המפגינים שלטים שעליהם נכתב: "מלחמה בחוק הגיוס, במעשים ולא בדיבורים!". בשלב מסוים, זמן קצר לאחר תחילת ההפגנה, פרצו חלק מהמפגינים את שער הכניסה הנעול לביתו של הקמצ"ר ונכנסו לחצר הבית. באותה עת שהו בבית, בין היתר, אשתו ושניים מילדיו, שאחד מהם קטין.

עשרות מפגינים, ובהם הנאשמים, נכנסו לחצר הבית למרפסת ובמדרגות הכניסה לבית. חלקם ישבו או עמדו במקום תוך שאחזו ידיים זה לזה. הנאשמים והמפגינים שרו שירי מחאה, הניפו שלטים וקראו קריאות גנאי נגד הקמצ"ר ונגד צה"ל, בזמן שבני המשפחה נצורים בביתם ללא יכולת לצאת ממנו בבטחה, כאשר עשרות מפגינים נוספים צובאים על אזור הכניסה מכיוון הרחוב.

הגיפו את תריסי הבית מפחד וחשש

על פי כתב האישום, כתוצאה מההתפרעות חשו בני משפחתו של הקמצ"ר פחד וחשש מפני פגיעה בהם, הגיפו את תריסי הבית, נעלו את דלת הכניסה והזעיקו את המשטרה. בעקבות פעולות המשטרה במקום הופסקה ההתפרעות והנאשמים נעצרו.

עוד עולה כי במהלך ההתפרעות נגרם נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, נשברו חלקים מחומת הבית ונגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה הסמוכה. הנזק הכולל מוערך באלפי שקלים.לנאשמים יוחסו עבירות של התפרעות, הסגת גבול כדי לעבור עבירה והיזק בזדון.

במקביל הגישה עו"ד קלפר כהן בקשה לקביעת תנאים לשחרורם של הנאשמים, בין היתר לצורך הבטחת התייצבותם להמשך ההליך המשפטי. התיק נחקר על ידי תחנת משטרת אשקלון.