שווקי האנרגיה העולמיים רושמים הבוקר (שני) צניחה דרמטית במחירי הנפט, זאת בעקבות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. מחיר חבית הנפט צנח רק הבוקר ביותר מ-5 אחוזים, כאשר הירידה עומדת על 4.80 דולר לחבית. בשבוע האחרון ירד המחיר מ-93 דולר לכמעט 80 דולר נכון לשעות הבוקר.

הצניחה החדה במחירים משקפת את האופטימיות הגוברת בשווקים לקראת סיום ההסלמה במזרח התיכון. כידוע, מחירי הנפט זינקו בחדות במהלך החודשים האחרונים בעקבות המלחמה באיראן.

האיראנים סגרו את מצרי הורמוז ושיתקו רבע מתנועת הנפט בעולם. בנוסף תקפו את שדות הנפט והגז במדינות המפרץ וגרמו להפסקת הייצור.

על פי הנתונים שפורסמו, מדד WTI CRUDE המסמן את מחירי הנפט בצפון אמריקה רשם ירידה של כמעט 6 אחוזים, בעוד מדד BRENT CRUDE לשוק הגלובלי צנח גם הוא במספרים דומים. גם שאר מדדי האנרגיה מראים מגמת ירידה - גז טבעי צנח במעל לשלושה אחוזים ושמן לחימום ירד ב-5.5 אחוזים.

פתיחה מלאה של מצרי הורמוז אמורה להוריד את מחירי הנפט אפילו יותר. נזכיר כי במרץ האחרון, ערב מבצע 'שאגת הארי' עמד מחיר חבית על כ-60 דולרים. עם זאת, לאור הנזקים שנגרמו לתעשיית הנפט במפרץ, לא ברור שהמחירים יחזרו לנורמה הזו.

השלכות על הכלכלה הישראלית

הירידה במחירי הנפט צפויה להשפיע גם על המשק הישראלי. מחיר הדלק החודשי נקבע לפי ממוצע מחיר הנפט בחמשת הימים האחרונים של החודש, כך שהצרכנים הישראלים אמורים לראות ירידה במחיר הבנזין בתחנות הדלק בחודש הקרוב.

תגובות פוליטיות להסכם

בצד הכלכלי, ההסכם עם איראן עורר תגובות חריפות בזירה הפוליטית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את ההסכם וקבע כי "ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו". לדבריו, ישראל תצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמה ובדרכים יצירתיות.

גם בצפון הארץ מתמודדים עם ההשלכות של ההסכם. יו"ר מושב שומרה, סמי זנטי, שיתף בתחושות הקשות האוחזות בתושבי האזור: "התחושה שלנו יותר קשה מבשבעה באוקטובר, כי אנחנו לא בטוחים שהמדינה מסוגלת לקבל החלטות באופן עצמאי".