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חדשות פוליטי מדיני

ינון מגל עולה למתקפה: "מי היה מאמין!" 

מגיש ערות 14 ינון מגל, התייחס לדיווחים בשבועת האחרונים, לפיהם נתניהו "מכר" את ישראל בתמורה לחנינה שלו 

10:57
3 תגובות
ינון מגל
ינון מגל | צילום: (צילום: אריה ליב אברמס / פלאש90)

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, התייחס היום (ראשון) להסכם בין ארה"ב לאיראן, ותקף את השמאל מזווית שונה.

‏בדבריו כתב מגל: "מי היה מאמין, אז בסוף לא היה דיל שביבי מוכר אותנו תמורת חנינה. אבל מה נעשה עם כל קמפיין הרעל הזה שנשפך על הראש שלנו במשך חודשים?

נשים אותו במוזיאון הקמפיינים הרעילים ששפכו עלינו במשך שנים והתבררו אחד אחרי השני כפייק מוחלט".

אמש, התייחס מגל לדברי טראמפ ומסר: "טראמפ יצא לוזר, בהכוונה ולחץ ממוקד של שני היהודונים וויטקוף וקושנר שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף ומכרו את אחיהם בישראל ובסיוע סגן הנשיא ואנס החלאה.

‏ובעידוד ובתחינה של מדינות המפרץ הכלומנקיות שמפחדות מהצל של עצמן והתנדבו לשלם מליארדים לאיראנים - רק שיחזור השקט. אז נשארנו לבד. וננצח לבד, כי נצח ישראל לא ישקר.

בנתיים נשארים בלבנון וממשיכים בלחימה. ומגיבים אם יורים עלינו ותוקפים את מי שמאיים עלינו ומחזקים את הממשלה ואת העומד בראשה. שהוא האדם הנכון, בזמן הנכון, להתמודד עם המצב".

לסיום כתב מגל: "ביבי, לך לישון! מחר יום חדש! אנחנו מאחוריך".

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תגובות

3
2
שופר
לפני 58 דקות

חחחחחח ינון אתה שופר שבור

1
נטע
לפני 12 דקות

מקרטע

1
שי
לפני 41 דקות

מגל מוזמן לבדוק בתנ"ך באיזה הקשר נאמר ש"נצח ישראל לא ישקר". צפויה לו הפתעה לא נעימה, כולל השוואה בין שאול המלך שלא הרג את אגג, לבין הבוס שלו מקיסריה שלא גמר את המלאכה לא בעזה, לא בלבנון ולא באיראן.