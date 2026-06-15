אחמד טיבי עוקץ: "זה ההישג הגדול ביותר של טראמפ"

חבר הכנסת אחמד טיבי, התייחס הבוקר (שני) להסכם בין איראן לארה"ב, ושיגר עקיצה לנשיא האמריקני: "ההישג הגדול ביותר של טראמפ הוא לפתוח את מיצר הורמוז, שהיה פתוח לפני המלחמה!".

נזכיר כי אמש, הנשיא טראמפ הודיע כי העסקה עם איראן הושלמה באופן סופי, ומסר 'ברכות לכולם' על חזרת חופש השיט למצרי הורמוז. גם ראש הממשלה הפקיסטני הודיע על ההסכם, וטען כי האש תינצר מיד ובכל החזיתות, כולל על אדמת לבנון.

הנשיא האמריקאי פרסם הודעה ברשת החברתית Truth Social, בה חגג על השגת ההסכם בין הצדדים, ובירך את העולם ואת תעשיית הנפט הגלובלית: "העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת. ברכות לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את הפתיחה החופשית של מצר הורמוז".

טראמפ הוסיף והודיע כי גם המצור האמריקאי יוסר מאיראן במלואו באופן מיידי: "בו-זמנית, אני מאשר בזאת את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי. ספינות העולם, התניעו מנועים. תנו לנפט לזרום".