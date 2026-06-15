איזנקוט תוקף: "תהום פעורה בין ההבטחות לניצחון מוחלט לבין הבוקר הזה"

זעם באופוזיציה: הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט תקף בחריפות את הממשלה בעקבות חתימת ההסכם בין ארה"ב לאיראן, כשהסביר כיצד ההסכם פוגע בישראל.

"כמעט שלוש שנים אחרי מחדל השבעה באוקטובר, מחירים כבדים והישגים צבאיים ראויים לציון - ישראל מתעוררת הבוקר להסכם שמתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי" אמר איזנקוט.

לדבריו, "מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובין לאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת. ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה תוך הפקרת תושבי ישראל. תהום פעורה בין ההבטחות הריקות ל'ניצחון המוחלט' לבין הבוקר הזה".

"העם החזק והרתום, שנתן ונותן הכל למען העם והארץ, ציפה לבוקר של בשורה, להסכם שיביא להוצאת האורנים, להסרת איומי הטילים, לביטול משוואות הירי, לשימור חופש הפעולה הישראלי ולניתוק בין הזירות, ובעיקר להבטחה של בטחון אמיתי, לצפון ולכל מדינת ישראל" המשיך. "ההזדמנות הביטחונית והאזורית שממשלת ישראל היתה חייבת לקחת הוחמצה, אפשר וצריך היה אחרת".

"לתחושת ההחמצה מתווספת העובדה המקוממת שראש הממשלה מסרב להישיר מבט לציבור ולענות באופן כן ואמיתי על שאלות נוקבות. גם הפעם, אזרחי ישראל מגלים על ההסכם דרך דיווחים של מנהיגים זרים" תקף. "תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום וכי זעקתם שוב לא נשמעה בירושלים. לא נשאיר אותם לבד".

בסיכום איזנקוט אמר כי "ישראל חייבת מנהיגות אחראית ושקולה שפועלת על פי האינטרסים הביטחוניים והלאומיים שלה, שתוביל אסטרטגיה אמיתית לניצחון, ושלא תפחד להסתכל לאזרחים בעיניים ולומר אמת. ישראל חייבת לנצח. ישראל תנצח".