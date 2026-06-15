המומחה לאיראן חושף: זה מה שאירע מאחורי הקלעים של חתימת ההסכם

הסכם המסגרת בין ממשל טראמפ לאיראן נסגר, והנשיא האמריקני כבר מיהר להכריז כי ספינות יכולות לשוב ולנוע בבטחה במיצר הורמוז.

אולם מאחורי החתימות החגיגיות מסתתרת דרמה פוליטית ומבצעית מורכבת במיוחד. ד"ר רז צימט, המומחה לאיראן וראש תוכנית הציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), ניתח הבוקר (שני) ברדיו 103fm את הלך הרוח ברפובליקה האסלאמית ומסביר כי רוב הציבור וההנהגה באיראן רואים בהסכם הישג משמעותי.

"מרבית התגובות באיראן הן חיוביות מאוד, למעט מיעוט קטן, קולני ואולטרה-רדיקלי התופס את עצם המשא ומתן וההגעה להסכמות עם ארה"ב כבגידה", מסביר המומחה לאיראן, ד"ר רז צימט.

לדבריו, הנוסח המתגבש נתפס בטהרן כניצחון אסטרטגי אדיר: "השלטון מציג נרטיב שלפיו איראן לא רק שרדה מול שני הצבאות החזקים בעולם, אלא אף מינפה את העימות כדי להכתיב סדר אזורי חדש שירתיע את יריביה ויניב לה הטבות כלכליות מפליגות".

מאחורי הקלעים של החתימה, חל מפנה דרמטי בעקבות ההסלמה ותקיפת צה"ל בדאחייה שבביירות. ד"ר צימט חושף כי "על פי הדיווחים, פרטי ההסכם לא היו סגורים לחלוטין עד לאותם רגעים". התקיפה הישראלית יצרה דילמה קשה בצמרת האיראנית, שביקשה לממש את משוואת התגובה שקבעה (תקיפה בישראל כנגד תקיפה בדאחייה).

"בעיצומו של המתח המבצעי והדיונים הליליים בטהרן, הופעלו לחצים כבדים על הנשיא טראמפ, אשר בחר להגמיש את עמדותיו בנוגע למועד הסרת המצור הימי". בעוד שהתוכניות המקוריות דיברו על הסרה הדרגתית במהלך החודש הקרוב, טראמפ הסכים להקדמת המועד כבר ליום שישי הקרוב – "ויתור אמריקני משמעותי שאפשר לאיראנים לרדת מהעץ ולומר שהם שמרו על הזיקה והמחויבות שלהם ללבנון".

בכל הנוגע לדיווחים על פיהם טראמפ הבטיח נסיגה ישראלית מלבנון, מבהיר ד"ר צימט כי "קשה לראות מהלך כזה יוצא לפועל שלא במסגרת משא ומתן ישיר ומדורג בין ממשלות ישראל ולבנון".

להערכתו, קיימת אפשרות שהאיראנים יבהירו כעת לחיזבאללה כי האיום בהסלמה שירת את מטרתו ללחיצת ממשל טראמפ וכעת אינו נחוץ עוד, ולכן עליהם לנצור את האש גם אם צה"ל נותר בדרום לבנון. עם זאת, מדגיש המומחה כי "מדובר בתרחיש שברירי במיוחד, שכן כל עוד כוחות צה"ל נמצאים פיזית בשטח לבנון, הסיכוי שפעילי חיזבאללה ינסו לפגוע בהם נותר גבוה מאוד והשטח עלול להתלקח מחדש ברגע".

בזירה הכלכלית, ההסכם צפוי להזרים מיליארדי דולרים לאיראן באופן מיידי. מעבר לסוגיית הכספים המוקפאים, ההחלטה האמריקנית לאפשר ייצוא נפט איראני – ובפרט זה המצוי כבר על מכליות – מהווה זריקת מרץ וסיוע קריטי להתמודדות עם המצוקה הכלכלית הקשה במדינה.

למרות זרימת ההון הצפויה, ד"ר צימט מדגיש ומזהיר: "ההטבות הללו אינן פותרות את בעיות היסוד המבניות של הרפובליקה האסלאמית, הנובעות מניהול כושל, שחיתות עמוקה והשתלטות משמרות המהפכה על מוקדי הכוח הכלכליים". לטענתו, ללא רפורמות עומק שהמשטר יתקשה לספק, המשבר הכלכלי יימשך, ולכן "חידוש המחאות הציבוריות ואף איום על יציבות המשטר בעתיד נותרים תרחיש ריאלי לחלוטין".