ערוץ 14 הושפל דווקא במקום הכי בטוח

נתוני הרייטינג של ערב האתמול (ראשון) מציגים תמונת מצב מרתקת, כאשר ערוצי הטלוויזיה המרכזיים נאבקים על ליבו של הצופה הישראלי עם פתיחתו של שבוע שידורים חדש.

פריים טיים: קשת מובילה, ערוץ 14 אחרון

ברצועת השידור המרכזית של הערב, קשת 12 קוטפת את המקום הראשון כאשר הריאליטי "חתונה ממבט ראשון" (חתונמי) מביא נתון יציב של 15.4% רייטינג. מנגד, ברשת 13, "האח הגדול" מניבה 12.7% רייטינג, נתון מכובד אך כזה שלא מספיק כדי לעקוף את המתחרה.

תאגיד השידור הציבורי "כאן 11" רושם ערב חזק במיוחד, כאשר מהדורת חדשות הערב משיגה נתון דו-ספרתי כמעט של 9.2%. בערוץ 14, תוכנית האקטואליה המובילה "הפטריוטים" שומרת על קהל מעריצים נאמן ומספקת 7.1% רייטינג, אך כאמור מתמקמת במקום הרביעי והאחרון.

מהדורות החדשות: כאן 11 מפתיע, חדשות 13 מתרסקת

בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות בשעה 20:00, חדשות 12 ממשיכה להוביל בבטחה עם 16.1% רייטינג. ההפתעה הגדולה מגיעה מכיוון כאן 11, שם שידור משחק הכדורגל בין גרמניה לקוראסאו (כחלק משידורי המונדיאל) מניב נתון גבוה מאוד של 11% רייטינג, מה שמציב את התאגיד במקום השני ברצועה.

בקרב בין הערוצים הנוספים, מהדורת חדשות 14 עוקפת בצורה מובהקת את המתחרה מהערוץ המסחרי ומשיגה 7.8% רייטינג, לעומת מהדורת חדשות 13 שממשיכה לדמם צופים ומסתפקת ב-5.7% רייטינג בלבד. מהדורת החדשות של הערוץ הצעיר i24NEWS נועלת את הטבלה עם 1.7% רייטינג.