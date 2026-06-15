"סבירות גבוהה להתקפה": הממשלה מאריכה את המצב המיוחד בעורף

על רקע ההסכם עם איראן והמשך הירי מלבנון, הממשלה מאשרת היום (שני) את הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל שטח המדינה. ההחלטה הדרמטית, אשר צפויה הייתה לפקוע ב-16 ביוני 2026, הוארכה בשבועיים נוספים עד ל-30 ביוני 2026.

הצעד, המבוסס על סעיפים מוגדרים בחוק ההתגוננות האזרחית, יועבר מיידית לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת לצורך קבלת אישור כחוק, זאת לאור הערכות גורמי הביטחון המזהירות כי קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית.

הנימוקים הרשמיים המופיעים במסמכי הממשלה חושפים כי הצעד מגיע בעקבות הערכות מצב ביטחוניות מחמירות ואי-ודאות אזורית עמוקה. בין הגורמים המרכזיים להחלטה נמנים הימשכות הירי שמקורו בלבנון, החשש הממשי מפני חידוש הירי הישיר מאיראן, וחוסר הוודאות הכללי ביחס להתפתחויות בזירה מול טהרן.

הרקע המיידי להסלמה החסרת תקדים הזו מתואר בפירוט במסמכים, המזכירים כי ב-7 ביוני 2026 פתחה איראן במתקפת טילים בליסטיים נרחבת לעבר אוכלוסייה אזרחית בישראל, מהלך שגרר מתקפת נגד ישראלית באותו היום, כאשר ירי הטילים מאיראן נמשך גם ב-8 ביוני.

הארכת תוקף ההכרזה מעניקה לגורמי צה"ל, ובעיקר לפיקוד העורף, סמכויות נרחבות ביותר להגנה על האוכלוסייה האזרחית בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית. סמכויות אלו כוללות קביעת חובת שהייה במרחב מוגן ונקיטת אמצעי זהירות, הטלת הגבלות על לימודים וקיום פעילויות חינוכיות, וכן מתן הוראות מחייבות לארגוני עזר והנחיות נוספות הנדרשות לשם הצלת הנפש והרכוש.

לקראת תום תקופת ההארכה הנוכחית בסוף החודש, ייבחן הצורך בהארכה נוספת בהתאם להערכת המצב המבצעית העדכנית. עם זאת, הדרג המקצועי מבהיר במפורש כי ככל שיחול שינוי מהותי לטובה בנסיבות הביטחוניות שיצדיק זאת, יידרשו הגורמים המוסמכים לבטל את ההכרזה לחלוטין או לצמצם את תחולתה באופן ממוקד רק לשטחים שבהם היא עדיין נחוצה באותה עת.