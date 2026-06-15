הכתב הצבאי תוהה: "האם שוב הופקרנו לגורלנו?"

בעוד הדיונים סביב ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן ממשיכים לעורר עניין במערכת הפוליטית והביטחונית, הכתב הצבאי של דורון קדוש הצביע הבוקר (שני) על אחת הסוגיות המרכזיות שעדיין נותרו ללא תשובות ברורות: עתיד הזירה הלבנונית וחופש הפעולה של ישראל מול חזבאללה.

בפוסט שפרסם כתב קדוש כי אף אחד מהצדדים המעורבים טרם פרסם באופן רשמי את תנאי ההסכם המלאים, וכי אחת הנקודות המשמעותיות ביותר נוגעת להסדרים הצפויים בגבול הצפון. לדבריו, לפי ההדלפות המגיעות מאיראן, ההבנות כוללות גם הפסקת אש קבועה בחזית לבנון, צעד שלטענתו מעורר שאלות קשות בנוגע למטרות המלחמה ולניסיון הישראלי להפריד בין הזירות השונות.

לדברי קדוש, בשלב זה עדיין לא ברור האם במסגרת ההבנות יידרש צה"ל לסגת מאזורים שבהם הוא מחזיק בלבנון, אם באופן מלא או חלקי. בנוסף, לא ידוע האם ישראל תוכל להמשיך ולפעול נגד איומים מיידיים מעבר לגבול, לסכל ניסיונות התעצמות של חזבאללה, או למנוע התקרבות של פעילי הארגון לאזור הגבול ולשטחים שמדרום לנהר הליטני.

קדוש הדגיש כי חרף העניין הציבורי הרב וההשלכות האפשריות על ביטחון תושבי הצפון, עד כה לא נמסרו לציבור הישראלי הבהרות מצד הדרג המדיני באשר לפרטי ההסכם ולמשמעותו המעשית. לדבריו, חוסר הוודאות מוביל לחששות בקרב אזרחים רבים, ובפרט בקרב תושבי יישובי הצפון, שנפגעו באופן ישיר מהלחימה בשנים האחרונות.

בסיום דבריו העלה קדוש שאלה נוקבת: "האם שוב הופקרנו לגורלנו מול חזבאללה שמקבל כעת היתר אמריקני להתעצם מעבר לגבולנו?", תהייה המשקפת את החשש מפני האפשרות שההסכם יגביל את חופש הפעולה הישראלי מול הארגון בעתיד.