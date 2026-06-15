מיקי זוהר על יחסי נתניהו - טראמפ: "צפויות עוד הפתעות"

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התייחס הבוקר (שני) בריאיון לרשת ב' ליחסים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על רקע השיח הציבורי סביב טיב הקשר בין השניים והשלכותיו על המהלכים המדיניים והביטחוניים באזור.

לדברי זוהר, חרף הערכות ופרשנויות שונות שנשמעו בחודשים האחרונים, מערכת היחסים בין שני המנהיגים איתנה וצפויה להתחזק עוד יותר בתקופה הקרובה. "החברות בין טראמפ לנתניהו רק תתחזק", אמר בריאיון.

השר אף רמז להתפתחויות עתידיות שעשויות להשפיע על הזירה הפוליטית והמדינית. "צפויות עוד הפתעות עד הבחירות והרבה אנשים יאכלו כובעים בתקופה הקרובה", הוסיף, מבלי לפרט למה הוא מתכוון.

בהמשך הדגיש זוהר את הערכתו ליחסו של טראמפ כלפי ישראל וראש הממשלה: "טראמפ אוהב את נתניהו ואת ישראל".