עמית סגל חושף את דעתו על ההסכם עם איראן

מזכר ההבנות הדרמטי בין ארצות הברית לאיראן ממשיך לעורר טלטלה פוליטית וביטחונית בישראל, ומייצר גל חסר תקדים של ביקורת חריפה מימין כלפי הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ.

במרכז הסערה עומדים דברים שאמר הנשיא טראמפ בריאיון מיוחד לעיתון "הניו יורק טיימס", בהם חשף את הפרטים המרכזיים של העסקה המתגבשת מול המשטר בטהראן. טראמפ הצהיר כי במסגרת ההסכם, "איראן תוכל להעשיר אורניום רק לרמה נמוכה". הנשיא האמריקאי הוסיף ופירט את מסגרת הזמנים של העסקה ואמר: "מדברים איתם על 15-20 שנה של איסור". לצד זאת, ניסה טראמפ להציב אולטימטום ואיים: "אם לא יושג הסכם תוך 60 יום – נחזור למלחמה".

"מאשר להעשיר אורניום באיראן"

מי שלא קנה את הצהרותיו של הנשיא האמריקאי, ורואה בהסכם הביניים הפקרות ביטחונית מוחלטת שתסכן באופן ישיר את מדינת ישראל, הוא הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל.

בתגובה חריפה וחד-משמעית שפרסם, הגדיר סגל את המהלך של הבית הלבן כלא פחות מהרמת דגל לבן מול ציר הרשע השיעי.

"כניעה מוחלטת של טראמפ", קבע סגל נחרצות בתגובתו לפרטי ההסכם, והסביר את הכשל האסטרטגי החמור שנחשף בריאיון לניו יורק טיימס: "הוא מאשר למעשה להעשיר אורניום באיראן, ומקל על איראן להחביא העשרה מתקדמת יותר".