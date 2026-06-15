חלוצי הבשן על הגדר: "תחילתה של הידרדרות שתביא לנסיגה"

ההדים המדיניים של ההסכם הדרמטי בין דונלד טראמפ לטהרן מגיעים לשטח, ומציתים מחאה חריפה בימין הציבורי. הבוקר, בעקבות ההכרזה הרשמית של הבית הלבן על "הסכם השלום" – אשר לפי הדיווחים כולל עצירה מוחלטת של הלחימה נגד הטרור בכל החזיתות – יצאו פעילות תנועת "חלוצי הבשן" להפגנת חירום סמוך לגדר המערכת בגבול הישן עם סוריה.

"כובלים את ידי צה"ל"

המפגינות שהגיעו לגדר ביקשו לשלוח תמרור אזהרה דחוף לשרי הממשלה והקבינט. לטענתן, הסכמה ישראלית לתנאי ההסכם משמעותה הפקרות ביטחונית. "כבילת ידיו של צה"ל ממלחמה בטרור, שעודנו קיים ומבעבע בשטח, היא התחלה של מדרון חלקלק והידרדרות מסוכנת, שעלולה להוביל בסופו של דבר לנסיגה טריטוריאלית מלאה", התריעו בתנועה.

ב"חלוצי הבשן" קוראים באופן ישיר ל"שרים המבקשים לייצג את הימין" להתעורר, לבלום את המהלך המדיני ולאשר לאלתר תוכניות להתיישבות יהודית מעבר לקווי הגבול הנוכחיים.

המלכוד: קריאת ג'ולאני לנסיגה מהחרמון

החשש הציבורי מהרמת הראש של גורמי האיסלאם הקיצוני באזור קיבל משנה תוקף השבוע. הפגנת הפעילות מגיעה ימים ספורים לאחר הצהרתו של ג'ולאני – מי שהפך לאחרונה לאורח הכבוד של הבית הלבן תחת ממשל טראמפ – אשר קרא לישראל לסגת באופן מלא מהר החרמון.

בתנועת חלוצי הבשן מסבירים כי הקריאה הזו אינה מקרית, והיא תוצאה ישירה של ההסכם הבעייתי: "מדובר בהרמת ראש מובהקת. האויב מזהה חולשה מצידה של ישראל, ומנצל את הלחץ האמריקאי כדי לקבוע עובדות חדשות בשטח".

הדרישה מהקבינט: התיישבות בלבנון ובבשן

בתנועה מבהירים כי הדרך היחידה לסכל את השלכות ההסכם היא לקבוע עובדות מוצקות בשטח שיבהירו לידידינו ולאויבינו כאחד שישראל לא הולכת לשום מקום.

מתנועת חלוצי הבשן נמסר הבוקר: "עכשיו, כאשר לוחצים על ישראל להפסיק להילחם בטרור ובכך לאבד את אחיזתה בשטח, הקבינט חייב לשנות דיסקט. המענה הראוי ללחץ המדיני הוא אישור מיידי להתיישבות בבשן ובלבנון. זו הדרך היחידה להבהיר לכולם – אנחנו כאן על מנת להישאר".