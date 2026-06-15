ההסכם בין איראן לארצות הברית ( שאטרסטוק )

בהתפתחות דרמטית שמעמיקה את המשבר הדיפלומטי, איראן מציבה תנאים חדשים ליישום ההסכם שנחתם עם ארצות הברית. על פי דיווחים מטהראן, המשטר האיראני מתנה את יישום ההסכמות בנסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון והפשרת כספים בהיקף של 12 מיליארד דולר.

ההתפתחות מגיעה שעות ספורות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע רשמית על השגת ההסכם עם הרפובליקה האסלאמית. בהודעתו, טראמפ חגג את פתיחת מצרי הורמוז והסרת המצור הימי האמריקאי, אך נמנע מלפרט את מלוא התחייבויות ארה"ב במסגרת ההסכם. דרישות כלכליות וביטחוניות סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" פרסמה את פרטי ההסכם המלאים, הכוללים התחייבויות מרחיקות לכת מצד הממשל האמריקאי. בין היתר, ההסכם כולל הפסקה מוחלטת של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, נסיגת כוחות אמריקאיים מאזורים הסמוכים לגבולות איראן, והתחייבות שלא להתערב בענייניה הפנימיים של הרפובליקה האסלאמית. בתחום הכלכלי, ההסכם כולל השעיה מיידית של הסנקציות והקפאת נכסים איראניים. כעת, טהראן דורשת כי הכספים המוקפאים יופשרו במלואם כתנאי ליישום ההסכם. על פי הדיווחים, מדובר בסכום של כ-12 מיליארד דולר המוחזקים בבנקים מערביים.

טראמפ, (צילום: אריה לב אברהמס\פלאש 90 ( (צילום: אריה לב אברהמס\פלאש 90 )

המשטר ממשיך להשפיל את טראמפ

בערוצי הטלוויזיה הממלכתיים באיראן קיבלו את החדשות על ההסכם בצהלה. דוברי המשטר לעגו לטראמפ והודיעו: "אמריקה נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות". בנוסף טענו כי טראמפ ביקש מהאיראנים לשמור על 'איפוק' בקשר לפעולה הישראלית בביירות, והתחייב להביא לנסיגה ישראלית מלבנון.

המתח בין וושינגטון לירושלים הגיע לשיא לאחר שטראמפ תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון לעיתון 'ניו יורק טיימס', מסר הנשיא האמריקאי: "הוא בחור קשה מאוד, ולמען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד. כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים".