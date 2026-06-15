יאיר גולן במתקפה חריפה על נתניהו: "הפקיר את הזירה המדינית"

בוקר מתוח מאוד במערכת הפוליטית והביטחונית בישראל, בעקבות הפרסומים על חתימת ההסכם הדרמטי בין ממשל טראמפ לבין משטר האייתוללות באיראן. מי שמיהר להגיב בטון חריף ותוקפני במיוחד הוא יו"ר מפלגת הדמוקרטים, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, שהגדיר את היום כ"בוקר קשה לישראל" והטיל את האחריות המלאה על כתפיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא הצליח למנוע את המהלך של הבית הלבן.

"טראמפ חותם, נתניהו עומד מן הצד"

בדברים שנשא הבוקר, טען גולן כי ההסכם הכלכלי והביטחוני שנחתם בין ארצות הברית לאיראן מפקיר לחלוטין את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל ונעשה כולו מעל ראשה.

"הבוקר אזרחי ישראל מתעוררים להסכם בין ארצות הברית לאיראן שנעשה מעל ראשה של ישראל", האשים גולן. "באיבחת חתימה אחת נמחקו הישגים צבאיים אדירים שהושגו באומץ לבם של טייסינו ובדם לוחמינו, בזמן שנתניהו עמד מן הצד – חלש, חולה, מבודד וחסר השפעה".

גולן מתח ביקורת נוקבת על תנאי העסקה שמוביל הנשיא האמריקאי, שלדבריו מעניקה חבל הצלה לכלכלה האיראנית מבלי לפרק את האיום המרכזי: "טראמפ חותם על הסכם שמזרים מיליארדים למשטר האייתוללות, משאיר את תשתיות הגרעין על כנן, מותיר את האיום הבליסטי בעינו ומעניק חבל הצלה למשטר הרצחני בטהראן".

"אבי הכישלון האסטרטגי הגדול בתולדותינו"

בהמשך דבריו, קשר גולן בין ההסכם הנוכחי לבין מה שהוא מכנה קריסת הקונספציה ארוכת השנים של נתניהו לאורך שנות כהונתו, תוך שהוא מזכיר את המדיניות מול רצועת עזה והזירה הצפונית.

"זהו סיכום של שנים ארוכות של כישלון", תקף יו"ר הדמוקרטים. "נתניהו הוא האיש שבמשך שנים מכר לציבור מצג שווא של 'מר ביטחון', ובפועל הפך לאבי הכישלון האסטרטגי הגדול ביותר בתולדות ישראל. האיש שבנה את תפיסת 'חמאס הוא נכס', שאפשר את הזרמת הכסף הקטארי, שהפקיר את הזירה המדינית, שפירק את הבריתות של ישראל והותיר אותה בודדה ברגע האמת".

גולן חתם את דבריו בקביעה נחרצת לגבי עתידה הפוליטי של המדינה: "נתניהו טוב לחמאס. נתניהו טוב לאיראן. נתניהו טוב לחיזבאללה. נתניהו לא טוב לישראל. מי שהבטיח 'ניצחון מוחלט' מסיים את כהונתו כשהאויבים של ישראל חזקים יותר, ישראל חלשה יותר, וההרתעה שנבנתה בדם לוחמינו נשחקת מול עינינו. החלפתו אינה רק צורך פוליטי – היא צורך ביטחוני קיומי".