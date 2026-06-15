שביעייה מהסרטים: גרמניה התעללה בקוראסאו חסרת האונים

חובבי הכדורגל קיבלו ערב פסיכי, גדוש בשערים, מהפכים ורגעי הכרעה מורטי עצבים. גרמניה פירקה את קוראסאו, יפן והולנד נפרדו בתיקו 2:2 משוגע, וחוף השנהב עקצה את אקוודור עם שער ניצחון בשניות הסיום.

גרמניה פירקה את קוראסאו עם 1:7 מטורף

מטווח גרמני בערב חד-צדדי לחלוטין. הנבחרת האירופית לא ריחמה על הקאריביים האומללים עם תצוגת תכלית קטלנית. תומאס מולר פתח את החגיגה המנישטית כבר בדקה ה-5. קוראסאו עוד הפיחה תקווה קלושה עם שוויון זמני של קומנסטיה (20), אבל מאותו רגע הסכר נפרץ לחלוטין.

ניקו שלוטרבק החזיר את היתרון (37), וסרג' גנאברי פתח את המבול עם פנדל מדויק על סף המחצית (49). בחצי השני הטיול נמשך: ג'מאל מוסיאלה נעץ את הרביעי (48), בראנדט הצטרף לחגיגה (67), רוברט אנדריך הפציץ את השישי (77), וגנאברי חתם צמד אישי ענק בדקה ה-87 כדי קבוע 1:7 מהדהד בסיום.

קצב פסיכי: הולנד חילצה 2:2 דרמטי מול יפן

איזה משחק קיבלנו בין הסמוראים הכחולים לאורנג'. אחרי מחצית ראשונה מאופסת, החצי השני הפך לרכבת הרים מטורפת. וירג'יל ואן דייק העלה את ההולנדים ליתרון ראשון בדקה ה-51 (מבישול של ראיין גראוונברך), אבל היפנים לא נבהלו. קייטו נאקאמורה השווה בדקה ה-57 (בישול של טאקפוסה קובו), וכעבור 7 דקות בלבד, קריסנסיו סאמרוויל החזיר את היתרון להולנדים (שוב, מבישול של גראוונברך הנהדר).

היפנים שלחו את כל הכלים קדימה ובדקה ה-88 הלחץ השתלם בגדול: דאיצ'י קאמאדה קיבל כדור מקוקי אוגאווה, הכניע את השוער וקבע 2:2 מטורף וחלוקת נקודות צודקת בסיום.

הבינגו של חוף השנהב: 0:1 על אקוודור מהסרטים

משחק קשוח, אגרסיבי וטקטי מאוד, שהיה נראה בדרך הבטוחה לחלוקת נקודות משעממת, קיבל תפנית חדה בזכות חילוף זהב אחד. אמאד דיאלו עלה מהספסל של הפילים בדקה ה-55, ובזמן שאקוודור ניסתה לשרוד (ואף ספגה כרטיס צהוב של פרוסו בדקה ה-72) – המחליף הפך לגיבור הערב.

בדקה ה-89:34, רגע לפני תוספת הזמן, דיאלו קיבל כדור מסינו, שלח פצצה לרשת וקבע 0:1 קטן-ענק ששלח את חוף השנהב לחגוג ניצחון סופר מתוק.