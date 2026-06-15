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חדשות צבא ובטחון

לעיני מאות צופים ב"לייב": אושיית רשת מוכרת נורתה מטווח קצר 

דרמה לילית מטלטלת ביפו: צעירה המוכרת לגולשים ברשתות החברתיות נורתה ברחוב דוד רזיאל, בזמן שאלפי עוקבים חוזים באירוע בזמן אמת דרך שידור "לייב" בטיקטוק. היא פונתה לבית החולים במצב קשה

06:08
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תיעוד מבצעי מד"א
תיעוד מבצעי מד"א | צילום: צילום: אזור הירי

דרמה לילית מטלטלת בדרום תל אביב: צעירה בת 22, דמות מוכרת ובולטת ברשתות החברתיות, נורתה הלילה (שני) מטווח קצר ברחוב דוד רזיאל ביפו. האירוע המחריד התרחש בעת שהצעירה שהתה בעיצומו של שידור ישיר ("לייב") מול מאות עוקביה, שחזו בזמן אמת ברגעי האימה. היא פונתה לבית החולים במצב קשה.

צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול ראשוני מציל חיים בשטח, ופינו אותה במהירות לחדר הטראומה כשהיא סובלת מפצעי ירי בגופה.

כוחות גדולים בזירה; הרקע פלילי

המראה ברחוב דוד רזיאל הפך תוך דקות ספורות לזירת פשע מורכבת. כוחות משטרה גדולים, בהם חוקרי תחנת יפו, אנשי המעבדה לזיהוי פלילי (מז"פ) ולוחמי יס"מ, פשטו על האזור, חסמו את הרחוב לתנועה והחלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות וסריקת מצלמות האבטחה ברחוב.

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