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דרמה של הרגע האחרון: איראן מבטלת את התקיפה בישראל

בעקבות הודעתו של טראמפ על ההסכם בין ארה״ב לאיראן - משמרות המהפכה מודים כי איראן גנזה את המתקפה נגד ישראל

01:23
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איראן
איראן | צילום: אייל מרגולין/פלאש90
איראן ((צילום: saeediex / שאטרסטוק))

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הודיע הערב (ראשון) כי נסגר הסכם בין איראן לארה״ב, והוא ייחתם ביום שישי הקרוב בשוויץ.

תחילה נזכיר כי בשעות האחרונות הפעיל טראמפ לחץ רב על איראן, שלא להגיע ולתקוף בישראל בתגובה לתקיפה מוקדם יותר היום בביירות. איראן התעקשה כי היא רוצה לתקוף, ובתגובה הוכנסו ויתורים נוספים להסכם.

כעת דווח בסוכנות הידיעות ״פארס״ של משמרות המהפכה, כי איראן החליטה שלא לתקוף את ישראל לאחר שטראמפ הציע נסיגה ישראלית מדרום לבנון והסרה מיידית של המצור הימי.

מדיווחים נוספים עולה כי ברגע האחרון הסכימה איראן לבטל את המתקפה המתוכננת.

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