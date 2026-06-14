ירון אברהם מיואש: ״נשאר רק להתפלל״

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הודיע הערב (ראשון) כי יש הסכם עם איראן.

בהודעתו כתב טראמפ: ״העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת. ברכות לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את הפתיחה החופשית של מצר הורמוז, ובו-זמנית, מאשר בזאת את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי.

ספינות העולם, התניעו מנועים. תנו לנפט לזרום״.

הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס לכך ומסר: ״מה נשאר? רק להתפלל. ובמילים אחרות: טראמפ דאג לעצמו ליומולדת מושקע אבל שמר לנו את מסיבת ההפתעה״.