סרוגים
ההשפלה נמשכת

איראן חוגגת: "ארה"ב נאלצה להיכנע, ישראל תיסוג מלבנון"

המשטר האיראני לא מסתפק במה שמסתמן כניצחון דיפלומטי חסר תקדים על וושינגטון, וממשיך ללעוג לנשיא טראמפ

00:56
4 תגובות
טראמפ
טראמפ | צילום: (צילום: שאטרסטוק)

המשטר האיראני פרסם הודעה רשמית, על כך שאכן הושגה עסקה בין ארצות הברית והמשטר האיראני, אך אנשי המשטר לא מסתפקים בניצחון, ומשפילים את טראמפ בערוצים הממלכתיים.

בטהראן מצידם פרסמו הודעה לקונית וקצרה יחסית, בדבר אישור העסקה, וכי לטענתם מצרי הורמוז יפתחו, במסגרת הסכמות על כך שינוהל במסגרת שיתוף פעולה בין איראן ועומאן.

אך דוברי המשטר בטלוויזיה הממלכתית קיבלו את החדשות על ההסכם בצהלה, ובהמשך של השפלתו של טראמפ על ידי אנשי המשטר במהלך כל תהליך המשא ומתן, בערוצי הטלוויזיה לעגו לטראמפ והודיעו: "אמריקה נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות".

בנוסף טענו אנשי המשטר בערוצי החדשות כי טראמפ ביקש מהאיראנים לשמור על 'איפוק' בקשר לפעולה הישראלית בביירות, והתחייב להביא לנסיגה ישראלית מלבנון: "איראן החליטה שלא לתקוף את ישראל לאחר שטראמפ הציע נסיגה ישראלית מדרום לבנון והסרה מיידית של המצור הימי".

עוד בחדשות

דרמה של הרגע האחרון: איראן מבטלת את התקיפה בישראל

יאיר אמר01:23

טראמפ הודיע: השגנו הסכם עם איראן, ייחתם מיד

יאיר אמר00:50

מרד נגד טראמפ: הבכיר האמריקאי מברך על התקיפה בדאחיה

יאיר אמר14.06.26

משוואה מסוכנת: הבכיר האיראני דורש נסיגה ישראלית

יאיר אמר14.06.26

נערכים למתקפה? המרחב האווירי באיראן נסגר לחלוטין

יאיר אמר14.06.26

תגובות

4
3
רחל
לפני 48 דקות

מין מצא את מינו שקרנים רמאים שאף מילת אמת לא יוצאת מפיהם.

2
יוסף בן אליה
לפני 41 דקות

דונלד טראמפ לא נכנע הוא מחפש שלום בכל חכמתו .

1
אורח
לפני 16 דקות

חח... הוא טיפש שבטפשים. במקום לנצל את חולשת איראן כעת, נותן להם להשתקם מחדש. הם לא יוותרו על הגרעין, לכך היותר ידחו. את הבליסטיים ימשיכו לפתח וגם את הפרוקסי שלהם, מדינות וארגוני טרור. זה מתבטא בעצם החוצפה לנסות להתנות לגבי חיזבאללה. טראמפ בגד בשליחותו. הקב"ה ימצא מישהו טוב ממנו

1
מיכה
לפני 13 דקות

כשגיל לימון הכופר קורא תיגר, רודף, מציק, נלחם ומבזה את ללומדי התורה, ואין פוצה פה ומצפצף. וכשמשתמשים בצבא ככלי להחטיא לטמא ולהעביר על דת את בחורי ישראל הקדושים. אנו מאבדים את זכות הקיום הניסי ואת זכות האחיזה השמימי שלנו בארץ הזאת. ועדיין לא מאוחר לתקן... חודש טוב!