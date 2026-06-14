איראן חוגגת: "ארה"ב נאלצה להיכנע, ישראל תיסוג מלבנון"

המשטר האיראני פרסם הודעה רשמית, על כך שאכן הושגה עסקה בין ארצות הברית והמשטר האיראני, אך אנשי המשטר לא מסתפקים בניצחון, ומשפילים את טראמפ בערוצים הממלכתיים.
בטהראן מצידם פרסמו הודעה לקונית וקצרה יחסית, בדבר אישור העסקה, וכי לטענתם מצרי הורמוז יפתחו, במסגרת הסכמות על כך שינוהל במסגרת שיתוף פעולה בין איראן ועומאן.
אך דוברי המשטר בטלוויזיה הממלכתית קיבלו את החדשות על ההסכם בצהלה, ובהמשך של השפלתו של טראמפ על ידי אנשי המשטר במהלך כל תהליך המשא ומתן, בערוצי הטלוויזיה לעגו לטראמפ והודיעו: "אמריקה נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות".
בנוסף טענו אנשי המשטר בערוצי החדשות כי טראמפ ביקש מהאיראנים לשמור על 'איפוק' בקשר לפעולה הישראלית בביירות, והתחייב להביא לנסיגה ישראלית מלבנון: "איראן החליטה שלא לתקוף את ישראל לאחר שטראמפ הציע נסיגה ישראלית מדרום לבנון והסרה מיידית של המצור הימי".
תגובות
מין מצא את מינו שקרנים רמאים שאף מילת אמת לא יוצאת מפיהם.
דונלד טראמפ לא נכנע הוא מחפש שלום בכל חכמתו .
חח... הוא טיפש שבטפשים. במקום לנצל את חולשת איראן כעת, נותן להם להשתקם מחדש. הם לא יוותרו על הגרעין, לכך היותר ידחו. את הבליסטיים ימשיכו לפתח וגם את הפרוקסי שלהם, מדינות וארגוני טרור. זה מתבטא בעצם החוצפה לנסות להתנות לגבי חיזבאללה. טראמפ בגד בשליחותו. הקב"ה ימצא מישהו טוב ממנו
כשגיל לימון הכופר קורא תיגר, רודף, מציק, נלחם ומבזה את ללומדי התורה, ואין פוצה פה ומצפצף. וכשמשתמשים בצבא ככלי להחטיא לטמא ולהעביר על דת את בחורי ישראל הקדושים. אנו מאבדים את זכות הקיום הניסי ואת זכות האחיזה השמימי שלנו בארץ הזאת. ועדיין לא מאוחר לתקן... חודש טוב!