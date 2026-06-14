איראן חוגגת: "ארה"ב נאלצה להיכנע, ישראל תיסוג מלבנון"

המשטר האיראני פרסם הודעה רשמית, על כך שאכן הושגה עסקה בין ארצות הברית והמשטר האיראני, אך אנשי המשטר לא מסתפקים בניצחון, ומשפילים את טראמפ בערוצים הממלכתיים.

בטהראן מצידם פרסמו הודעה לקונית וקצרה יחסית, בדבר אישור העסקה, וכי לטענתם מצרי הורמוז יפתחו, במסגרת הסכמות על כך שינוהל במסגרת שיתוף פעולה בין איראן ועומאן.

אך דוברי המשטר בטלוויזיה הממלכתית קיבלו את החדשות על ההסכם בצהלה, ובהמשך של השפלתו של טראמפ על ידי אנשי המשטר במהלך כל תהליך המשא ומתן, בערוצי הטלוויזיה לעגו לטראמפ והודיעו: "אמריקה נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות".

בנוסף טענו אנשי המשטר בערוצי החדשות כי טראמפ ביקש מהאיראנים לשמור על 'איפוק' בקשר לפעולה הישראלית בביירות, והתחייב להביא לנסיגה ישראלית מלבנון: "איראן החליטה שלא לתקוף את ישראל לאחר שטראמפ הציע נסיגה ישראלית מדרום לבנון והסרה מיידית של המצור הימי".