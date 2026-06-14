וואו: אבישי גרינצייג עולה למתקפה ״יחצ״ן הסוטים והעבריינים״

איש התקשורת רונן צור, שניהל בעבר את מטה משפחות החטופים, הודיע הערב (ראשון) על חזרתו לפוליטיקה והצטרפותו למפלגת הדמוקרטים.

ברשת, רבים טענו כי הוא לא ראוי וקראו ליו״ר המפלגה, יאיר גולן, להתנער ממנו.

אחד המגיבים בחריפות, הוא כתב המשפט אבישי גרינצייג, שכינה את צור: ״יחצ״ן הסוטים, הנוכלים והעבריינים״.

היועץ הפוליטי דביר לוזון תקף את צור אף הוא וכתב: ״‏רונן צור הוא האיש הכי מפלג במדינה. מי שמתחילת המלחמה דחף לכניעה מוחלטת והמציא את המושג ״כולם תמורת כולם״, מצא סוף סוף את המקום הטבעי שלו: מקום 5,000 ברשימת "הדמוקרטים".

‏במקרה הטוב. באמת שאין מילים לתאר את האפס הזה. זה הפרצוף של המפלגה הזאת - לקרוע את העם, להחליש אותנו מבפנים. לא פלא שהוא שם״.