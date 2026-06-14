טראמפ מודיע רשמית: העסקה עם איראן הושלמה, הפסקת אש גם בלבנון

הנשיא טראמפ מודיע באופן סופי כי העסקה עם איראן הושלמה באופן סופי, ומסר 'ברכות לכולם' על חזרת חופש השיט למצרי הורמוז. גם ראש הממשלה הפקיסטני הודיע על ההסכם, וטען כי האש תינצר מיד ובכל החזיתות, כולל על אדמת לבנון.

הנשיא האמריקאי פרסם לפני זמן קצר הודעה ברשת החברתית Truth Social, בה חגג על השגת ההסכם בין הצדדים, ובירך את העולם ואת תעשיית הנפט הגלובלית: "העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת. ברכות לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את הפתיחה החופשית של מצר הורמוז".

טראמפ הוסיף והודיע כי גם המצור האמריקאי יוסר מאיראן במלואו באופן מיידי: "בו-זמנית, אני מאשר בזאת את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי. ספינות העולם, התניעו מנועים. תנו לנפט לזרום".

גם ראש הממשלה הפקיסטני ,שהבז שריף, אשר שימש כמתווך המרכזי במגעים, חגג את ההסכם, ובניגוד לטראמפ טרח לחלוק גם את הפרטים הטכניים שהנשיא האמריקאי לא הזכיר, כמו, על פי טענתו של ראש הממשלה, נצירת אש מוחלטת גם בלבנון.

"לאחר שיחות אינטנסיביות, אנחנו שמחים לבשר שהסכם השלום בין ארצות הברית של אמריקה לרפובליקה האסלאמית של איראן הושג. שני הצדדים הכריזו על הפסקת פעולות צבאיות מיידית וקבועה בכל החזיתות, כולל בלבנון".

שריף הודיע בחגיגיות: "טקס החתימה הרשמי יתקיים ביום שישי, 19 ביוני בשוויץ".

הוא המשיך וחילק מחמאות לצדדים, ולגורמים נוספים, כמובן ללא שום אזכור לישראלי: "אנו מבקשים להודות לארצות הברית של אמריקה ולרפובליקה האסלאמית של איראן על מחויבותן למציאת פתרון דיפלומטי לסכסוך. אנו גם מבקשים להביע את הערכתנו הכנה לאחינו במאמץ הגישור הזה, ההנהגה הנפלאה של מדינת קטאר, על תמיכתם בהשגת ההסכם הזה. אני גם רוצה להודות במיוחד להנהגה החזונית של ממלכת ערב הסעודית ורפובליקת טורקיה על תרומתם העצומה בכך".

ולבסוף סיכם בהודעה האירונית כי כעת יתחילו המגעים לקראת יישום ההסכם, שבשלב זה עדיין עומד כמסמך הבנות מסתורי.