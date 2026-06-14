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טראמפ הודיע: השגנו הסכם עם איראן, ייחתם מיד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו והודיע לו כי הושג הסכם עם איראן

23:38
1 תגובות
טראמפ
טראמפ | צילום: לירי אגמי\פלאש 90

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, יצא הערב (ראשון) בסדרת ציוצים בנוגע להתקדמות במשא ומתן מול איראן.

בדבריו אמר טראמפ כי "הסנטור ג'ק ריד, שיקר כשטען שהעסקה שעשינו זה עתה אינה טובה כמו אסון אובמה המוכר כ-JCPOA. ריד הוא או נוכל מוחלט, או חסר יכולת. עסקת אובמה הייתה מסלול בטוח לנשק גרעיני עבור איראן, כולל מזומנים והכל, אחת העסקאות הגרועות והמטופשות שנעשו אי פעם על ידי ארה"ב. העסקה שלנו היא חומה בצורה שמונעת מאיראן להשיג אי פעם נשק גרעיני, ההפך המוחלט מאובמה. להדיח את ג'ק ריד!".

בנוסף, טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו בדקות האחרונות ובישר לו על השגת ההסכם.

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תגובות

1
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שר
לפני 7 דקות

טראמפ עם על הכבוד לך כדאי שתסתום את הפה ותדבר בכבוד לנתניהו ההסכם שלך גרוע משל אובמה