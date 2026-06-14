יונתן אוריך: "זהו ערב לא פשוט עבורי"

יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, התייחס הערב (ראשון) להצטרפותו של רונן צור למפלגת הדמוקרטים וכתב בסרקזם: "‏זהו ערב לא פשוט עבורי. רבים מכם יודעים שאני הייתי הראשון להריץ את רונן צור לראשות הממשלה.

עשיתי זאת בהתנדבות ובנפש חפצה, כי חשבתי שהוא ראוי לתפקיד החשוב הזה. הבלגתי גם כשרונן לא שיתף פעולה, לא קיים חוגי בית, לא נשאר על המסר. כלום. אבל עדיין האמנתי בו".

עוד המשיך אוריך: "לצערי וללא התייעצות מוקדמת, רונן הודיע הערב שהוא מוותר על ההתמודדות בעת הזאת ושהוא בוחר לרוץ לתפקיד ח״כ אצל יאיר גולן.

עם ישראל הפסיד, אבל עוד לא אבדה תקוותנו. דרכנו אמנם נפרדת הערב אבל אני מאחל לו הצלחה בהמשך הדרך".

צור מצידו הגיב לו: "זה באמת ערב לא פשוט עבורך, ותכף זה יהיה עוד פחות פשוט".