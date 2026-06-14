מהומה וצרחות מחוץ לביתו של יצחק עמית

עשרות חרדים הפגינו הערב (ראשון) מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון במבשרת ציון. החרדים הגיעו למחות במקום על מעצר עריק ביישוב, אחרי שהופץ בקווי "צבע שחור" שיש להגיע לביתו של עמית.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, ועשרה ימים אחרי ההתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום ראשונים.

כבתי האישום הוגשו לבית משפט השלום בירושלים, נגד נחמן פלטניק (20), אברהם פריד (20), גרשון חנון (21) ושמעון עטפ (41), תושבי בית שמש, בגין חלקם בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של סולברג באלון שבות.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו”ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים, על רקע פסקי דין שעסקו באכיפת חובת הגיוס על תלמידי ישיבות, פורסמה קריאה לקיום מחאה סמוך לביתו של השופט סולברג. בעקבות זאת הגיעו למקום למעלה ממאה בני אדם, ובהם הנאשמים.

על פי כתב האישום, עם הגעת המשתתפים למקום התפתחה התפרעות אלימה סביב ביתו של השופט סולברג, במהלכה נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, נחסם הכביש המוביל אליו לפרקי זמן שונים, וחלק מהמשתתפים נכנסו לחצר ולחנייה הצמודה לבית.

במהלך האירוע הושלכו פשקווילים ודגלים, הותקף אחד משכניו של השופט, וניידת משטרה שהגיעה למקום נאלצה להתרחק לאחר שמשתתפים באירוע רצו לעברה תוך קריאות שונות. לפי כתב האישום, הנאשמים השתתפו בהתפרעות ושניים מהם אף נכנסו לחניית הבית במהלך ההתפרעות.

כתב האישום מייחס לכלל הנאשמים עבירת התפרעות, ולשניים מהם גם עבירת הסגת גבול.