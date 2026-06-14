מרד נגד טראמפ: הבכיר האמריקאי מברך על התקיפה בדאחיה

לינדזי גרהאם, סנטור בכיר בהנהגת המפלגה הרפובליקנית, יצא במרד גלוי נגד הנשיא טראמפ, לאחר הצהרות הביקורתיות נגד ישראל.

גרהאם יצא הערב (ראשון) בגלוי נגד דבריו של הנשיא ובירך את ישראל על התקיפה בדאחיה בביירות.

"לצה"ל ולכל המעורבים בחיסול המחבל הזה, שדם אמריקאים על ידיו ופרס מוצע על ראשו בעקבות מתקפות על חיילים אמריקאים" הודיע הסנאטור הבכיר בחגיגיות.

"לאמריקה אין חברה טובה יותר מישראל, יש לנו ערכים משותפים אויבים משותפים. ישראל היא ברכה לביטחון הלאומי של ארה"ב".

מדובר ביציאה קולנית ראשונה של גורם בכיר בממסד הרפובליקני, נגד הקו הדיפלומטי המרכזי שמוביל הנשיא טראמפ.

גרהאם הוא אחד הגורמים הוותיקים ביותר של המפלגה בסנאט האמריקאי, ולקראת בחירות האמצע התקרבות, התנגשות אפשרית בין השניים עלולה לבשר צרות לכוחו העתידי של הנשיא לקדם מדיניות.