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חדשות פוליטי מדיני

רונן צור מודיע על חזרתו לפוליטיקה

יועץ התקשורת רונן צור הודיע הערב על כניסתו לפוליטיקה והצטרפותו למפלגת 'הדמוקרטים'

22:10
5 תגובות
רונן צור
רונן צור | צילום: צילום: גילי יערי/פלאש 90

היחצ"ן רונן צור הודיע הערב (ראשון) על ריצתו בפריימריז של "הדמוקרטים". בהודעתו הוא מסר: "אני יודע לנצח אותם. הם מפחדים ממני ולכן אתמודד ואבקש את אמונכם".

לפני כשבוע התראיין צור ברדיו 103fm והביע אכזבה מהאופוזיציה לאור האירועים, שלא פעלה: "אני יכול רק להצטער שראשי האופוזיציה שמתמודדים נגד נתניהו - נפתלי בנט וגדי איזנקוט לא יזמו איזושהי העמדה של המדינה מלכת היום - עד רמה של השבתה כללית של המשק, לפחות של האנשים שלא מוכנים שהמדינה הזו תדרדר למלחמת אזרחים.

אם יש סכנה שדדי שמחי לא מזהה אותה זו הסכנה שיש גורמים שרוצים להביא למלחמת אזרחים לפני הבחירות כחלק משיבוש מערכת הבחירות".

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תגובות

5
5
מהחנבבהב
לפני שעה

יאיר גולן אוסף את כל המטורללים יחחח

4
בדיחה
לפני 59 דקות

ממש אוסף של הכי לא דמוקרטים....

3
אורח
לפני 41 דקות

יישר כח, עושה עבודה טובה בחשיפת הפשעים של נתניהו