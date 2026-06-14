רונן צור מודיע על חזרתו לפוליטיקה

היחצ"ן רונן צור הודיע הערב (ראשון) על ריצתו בפריימריז של "הדמוקרטים". בהודעתו הוא מסר: "אני יודע לנצח אותם. הם מפחדים ממני ולכן אתמודד ואבקש את אמונכם".

לפני כשבוע התראיין צור ברדיו 103fm והביע אכזבה מהאופוזיציה לאור האירועים, שלא פעלה: "אני יכול רק להצטער שראשי האופוזיציה שמתמודדים נגד נתניהו - נפתלי בנט וגדי איזנקוט לא יזמו איזושהי העמדה של המדינה מלכת היום - עד רמה של השבתה כללית של המשק, לפחות של האנשים שלא מוכנים שהמדינה הזו תדרדר למלחמת אזרחים.

אם יש סכנה שדדי שמחי לא מזהה אותה זו הסכנה שיש גורמים שרוצים להביא למלחמת אזרחים לפני הבחירות כחלק משיבוש מערכת הבחירות".