משוואה מסוכנת: הבכיר האיראני דורש נסיגה ישראלית

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף, התייחס הערב (ראשון) לתקיפה הישראלית בדאחייה וביצע משוואה מסוכנת בין לבנון לאיראן.

בדבריו טען קאליבאף כי כל הפסקת אש חייבת לכלול שמירה על ריבונות טריטוריית לבנון. בדבריו הוא רמז כי יש לדרוש נסיגה ישראלית מלבנון.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, משמרות המהפכה הודיעו כי תקיפת תגובה איראנית על הירי לדאחיה תגיע בקרוב, ואפילו מציינים דד-ליין.

מהארגון נמסר כי תגיע תגובה על התקיפה של ישראל בדאחיה, והם אף ציינו: "תגובתנו תגיע לפני עלות השחר".

בישראל בינתיים הודיעה מערכת הביטחון על העלאת כוננות ומוכנות לאש מאיראן לעבר ישראל, גם בפיקוד העורף מקיימים הערכות בקשר למצב.