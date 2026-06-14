עמית סגל מזהיר: "זה עלול להיות קשה מהכל"

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס הערב (ראשון) לשיחה הטעונה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעקבות התקיפה הישראלית בלבנון.

תחילה נזכיר כי בשיחה עם פוקס ניוז, זעם הנשיא טראמפ והתייחס בכעס לא מבוטל לפעילות הישראלית: "עסקה יכול לקרות תוך שעתיים, או שלוש, דיברתי עם נתניהו, אמרתי לו 'מה לעזאזל אתה עושה?!'".

על פי דיווחים נוספים, טראמפ הגיב בזעם משמעותי במהלך שיחות עם כתבים, וצוטט מתבטא בחריפות: "למה שביבי יצא למתקפה כזו?! זה מאוד הרגיז אותי, לא האמנתי שזה קורה, אין לו שום פאקינג שיקול דעת!".

סגל התייחס לכך ואמר "זה עלול להיות העימות הקשה מכולם". סגל פירט מהן ההשלכות הקשות שעלולות לפגוע בנתניהו: "בשנה האחרונה ליוותה אותנו ההבנה שטראמפ יבוא לעזור לנתניהו לפני התקיפות וימליץ להצביע לנתניהו". עוד הוסיף סגל: "הדבר השני זו בקשת החנינה שבה היתה התגייסות מוחלטת לטובת נתניהו. כעת הדבר הזה משתנה וטראמפ מציב לו כעת את האתגר הכי גדול שהיה לו מול נשיא אמריקני".

סגל טען כי "ברור שישראל חייבת שלא להסכים להפסקת התקיפות בלבנון, שכן אם נעשה זאת - חיזבאללה יתעצם. אסור לנו להסכים למשוואה האיראנית, גם במחיר של עימות חריף מול נשיא ארה"ב", אמר בסוף.